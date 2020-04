“Ma hai i riscaldamenti a mille in casa?”: Naike Rivelli semi nuda, il nuovo attacco a Barbara D’Urso [FOTO]

Naike Rivelli e il nuovo attacco a Barbara D’Urso

Niente da fare, Naike Rivelli non riesce proprio a digerire la nuova iniziativa di Barbara D’Urso di pregare in diretta televisiva. Ricordiamo, infatti che domenica scorsa in occasione di Live Non è la D’Urso la conduttrice partenopea ha recitato L’Eterno Riposo insieme a Matteo Salvini per le vittime del Coronavirus.

Un gesto che ha sollevato un polverone mediatico al punto che su internet è stato aperta una petizione per chiudere i suoi format e mandarla via da Mediaset. Un’iniziativa che conta quasi 400 mila firme. Con molta probabilità anche la 145enne e la madre Ornella Muti avranno aderito visto le loro divergenze con Lady Cologno.

La figlia di Ornella Muti in topless per protestare contro Carmelita D’Urso

Ma tornando agli attacchi di Naike Rivelli a Barbara D’Urso. Di recente la modella, sempre con le sue provocazioni social, è tornata all’attacco postando una sua foto di nudo su Instagram a corredo di un likk che riporta ad un articolo scritto su Dagospia. Un contenuto che parla di Lady Cologno e della preghiera effettuata nella sua trasmissione domenicale di Canale 5.

Anche in questo caso la 45enne si è mostrata in topless e con un paio di mutande nere. Inoltre è apparsa con la testa in giù all’interno della nicchia di una finestra. La modella ha taggato diversi quotidiani autorevoli, anche il sito di Roberto D’Agostino e ovviamente anche la madre Ornella Muti. (Continua dopo il post)

La reazione dei follower al post di Naike Rivelli

In questo caso gran parte di coloro che la seguono su Instagram si sono mostrati favorevoli allo sfogo di Naike Rivelli. Molta gente non sopporta più Barbara D’Urso e le sue trasmissioni considerate trash e di basso livello. Poi la storia de L’Eterno Riposo è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Ma i seguaci hanno speso anche delle belle parole per il corpo tonico dell’attrice nonostante i suoi 45 anni. Inoltre un utente le ha chiesto se ha casa ha i riscaldamenti a mille visto che è quasi sempre svestita.