“Ma si sparecchia senza mutande?”: Justine Mattera, l’outfit casalingo non convince i fan [FOTO]

La quarantena di Justine Mattera

Rispetto al passato Justine Mattera è meno presente sul piccolo schermo limitandosi a fare qualche ospitate in programmi della Rai ma anche Mediaset. La soubrette americana ultimamente, prima della quarantena, si è concentrata principalmente sullo sport. Infatti la 49enne effettua diverse maratone e partecipa anche a delle gare a livello agonistico di ciclismo.

Al momento la donna è nella sua abitazione milanese insieme al marito e ai due figli per rispettare le regole ed evitare la diffusione del Coronavirus. E a proposito di casa, di recente ha postato uno scatto che la mostra mentre è intenta a sparecchiare la tavola. Ma stando alle parole dei follower qualcosa non torna.

La 49enne con una mise piccante durante le faccende domestiche

Di recente Justine Mattera ha allietato tutti coloro che la seguono su IG con un nuovo scatto mozzafiato. La 49enne indossa un abito molto corto, a cui è abbinato uno spolverino. La soubrette statunitense ha informato i seguaci che era impegnata a sparecchiare la tavola dopo il pranzo. Ma la posa e soprattutto l’outifit non ha convinto il popolo del web.

L’ex moglie di Paolo Limiti, che ha iniziato la sua carriera come sosia di Marilyn Monroe, appare seduta su uno sgabello con le gambe leggermente divaricate. A quanto pare molti internauti hanno cercato di fare uno zoom per capire se la donna indossasse l’intimo oppure no. A dimostrarlo sono i numerosi commenti apparsi sotto l’immagine. Ma un follower in particolare si è superato: “Ma le mutande non le porti quando sparecchi?”. (Continua dopo il post)

La voglia di riscatto di Justine Mattera

A causa dell’emergenza di Covid-19, Justine Mattera non ha nascosto un po’ di delusione per il mancato riscatto dopo gli infortuni avuti nelle ultime gare. Quindi, attraverso un post su Instagram si è rivolta agli sportivi dicendo: “Spaccherò l’anno prossimo. Questo momento difficile mi ha fatto allenare di più, in modi che prima avevo snobbato. Questa è un’opportunità per me e per noi. Questo sarebbe stato l’ultimo anno. L’anno prossimo avrò 50 e sarò pronta a spaccare la categoria”.