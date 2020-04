“Invece di chiedere scusa minaccia…”: Barbara Palombelli la combina grossa, le nuove accuse

Maurizio Costanzo contro Barbara Palombelli

Nelle ultime settimane Barbara Palombelli è al centro delle polemiche per delle discutibili dichiarazioni fatte a Stasera Italia. Si tratte del programma d’approfondimento di Rete Quattro che conduce dal lunedì al venerdì. La padrona di casa di Forum si è chiesta se al Nord ci siano più contagi perché lavorano di più rispetto a chi vive al Sud Italia.

Parole che hanno creato lo degno da parte di tutti coloro che vivono ne Mezzogiorno sollevando un polverone mediatico. Tra coloro che non approvano le sue dichiarazioni è Maurizio Costanzo. Il giornalista romano, attraverso la sua rubrica sul magazine Nuovo ha voluto dire la sua sulla vicenda.

Criticando la collega il marito di Maria De Filippi ha detto di essersi sentito offeso, come credo anche altri milioni di italiani. Inoltre ha sottolineato come la moglie di Rutelli abbia fatto un grosso scivolone: “Ha sbagliato e, invece di chiedere scusa. Ha minacciato di denunciare chiunque la stia colpevolizzando su internet. Dice di essere stata travisata, e piuttosto che scusarsi attacca”.

il giudizi del giornalista sulla conduttrice di Stasera Italia

Oltre ad aver detto una sciocchezza, secondo Maurizio Costanzo la collega Barbara Palombelli ha fatto qualcosa di molto più grave. Attraverso la sua rubrica sul periodico di Riccardo Signoretti, il giornalista capitolino ha detto: “La gravità è nel pregiudizio che la domanda contiene e che è stata posta durante una trasmissione televisiva da una giornalista così stimata”. In poche parole gli italiani non si aspettavano minimamente che una persona di quel calibro e con un curriculum come il suo pronunciasse delle frasi del genere.

Il rimprovero di Maurizio Costanzo

Prima di concludere il suo intervento nel magazine Nuovo, Maurizio Costanzo ha voluto dire l’ultima cosa sulla collega Barbara Palombelli che al momento è in pausa con le puntate inedite di Forum e Lo Sportello.

“Scivolare può capitare a chiunque. E Barbara Palombelli lo ha decisamente fatto sulla questione dei lavoratori del Sud Italia, gettando un’ombra su di loro”, ha affermato il marito di Maria De Filippi. Arriverà la replica della professionista Mediaset?