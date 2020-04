Lorenzo Riccardi parla della sua esperienza a Uomini e Donne”Pensare che non volevo farla” (Foto)

Lorenzo Riccardi è stato protagonista assoluto delle ultime stagioni di Uomini e Donne. Dopo essere stato prima corteggiatore, poi tronista, ora vesta i panno dell’opinionista. Con la sua simpatia e la sua irriverenza tiene compagnia a milioni di persone ogni giorno. Proprio dopo la sua esperienza sul trono più ambito d’Italia, Lorenzo Riccardi ha iniziato la sua storia con Claudia Dionigi.

I due sono sempre molto attivi sui social dove condividono molti momenti della loro quotidianità. Proprio durante una delle sue dirette instagram Lorenzo Riccardi ha parlato della sua esperienza a Uomini e Donne. L’ex tronista ha fatto una rivelazione che, vedendo il suo atteggiamento quando era ancora corteggiatore, è quanto meno inattesa.

Il percorso a Uomini e Donne di Lorenzo Riccardi

Lorenzo Riccardi ha iniziato il suo percorso come corteggiatore di Sara Affi Fella. Quest’ultima ha scelto Luigi Mastroianni anche se mesi dopo si è scoperto che lei era ancora fidanzata al di fuori del programma. A seguire ha avuto la possibilità di sedere sul trono. Dopo un percorso intenso e ricco di colpi di scena Lorenzo Ricciardi ha preferito a Giulia Cavaglià, la sua Claudia Dionigi, che è con la sua simpatia e la sua spontaneità ha conquistato il pubblico.

Lorenzo Ricciardi e Claudia Dionigi, sin da subito hanno fatto impazzire i fan, per la loro simpatia. La coppia ha mostrato ben presto il forte sentimento che li ha uniti, e li ha spinti ad intraprendere una convivenza, poco dopo essere usciti dal programma. I due condividono spesso le loro vicende amorose, e le loro giornate con milioni di follower che li seguono con grande affetto.

Dopo poche settimane dall’inizio della loro storia, infatti, hanno deciso di prendere casa insieme a Latina, città dove lei è cresciuta. A distanza di qualche mese dall’ultima volta, Lorenzo Riccardi è tornato nello studio di Uomini e Donne questa volta nei panni di opinionista.

La confessione di Lorenzo Riccardi

Come detto in precedenza, Lorenzo Riccardi è sempre molto attivo sui social. In questo periodo di quarantena tiene compagnia con le sue stories migliaia di persone. Nell’ultima diretta ha chiesto ai suoi follower di porgli una domanda.

Puntuale è arrivata quella relativa alla sua prima esperienza a Uomini e Donne. Lorenzo ha svelato che ha pensato di non fare neanche il provino. Il motivo? Molto semplice perchè davanti a lui c’erano tantissime di persone. In conclusione ha suggerito a tutti coloro i quali volessero entrare nel cast del dating show di Canale 5 che al provino devono semplicemente essere loro stessi.