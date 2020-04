“Non me li sono rifatti…”: Ambra Angiolini irriconoscibile, l’assedio dei fan e la replica dell’attrice [FOTO]

Ambra Angiolini aderisce ad una raccolta fondi per Brescia

Ambra Angiolini, l’ex marito Francesco Renga e i loro due figli non stanno attraversando un bellissimo periodo. La città i cui vivono, Brescia, insieme a Bergamo è una delle più colpite dall’epidemia di Coronavirus. Per questo motivo i due ex coniugi hanno unito le loro forze e, insieme ad alcuni loro colleghi ed amici del mondo dello spettacolo hanno aperto delle raccolte fondi.

Delle onlus in gradi di comprare dei macchinari medici, soprattutto respiratori e caschi per la respirazione da affidare agli ospedali del territorio. L’attrice, inoltre, realizza delle dirette Instagram per fare compagnia a tutti coloro che la seguono sul social network. L’ultima è avvenuta poche ore fa con Emma Marrone. Ma nel post condiviso poche ore fa alcuni follower hanno notato un particolare dettaglio. Che ha fatto ai denti?

Ambra Angiolini si è rifatta i denti?

Come accennato prima, di recente Ambra Angiolini è tornata attiva sul suo account Instagram postando uno scatto attuale e un messaggio. In pratica l’attrice incita i follower a fare delle donazioni per la campagna che sostiene insieme al suo ex Francesco Renga. Ovviamente l’iniziativa dell’ex ragazza di Non è la Rai è piaciuta moltissimo a tutti coloro che la seguono sul suo canale.

Tuttavia gran parte di questi utenti hanno visto qualcosa di diverso nel sorriso della madre di Jolanda e Leonardo. Incuriositi della novità, alcuni di essi si sono spinti oltre chiedendo alla diretta interessata cosa sia successo ai suoi denti e come mai il suo sorriso sia notevolmente cambiato.

Le precisazioni dell’attrice

La risposta di Ambra Angiolini non è ancora arrivata, tuttavia la stessa attrice in un’intervista effettuata nel settembre del 2019 ha voluto fare chiarezza sulla vicenda. non è la prima volta che i follower, accorgendosi del cambiamento del suo sorriso le hanno chiesto più volte si fosse rifatta i denti o che si avesse fatto mettere delle faccette di porcellana.

Per evitare fraintendimenti e la diffusione di notizie false, in quell’occasione la compagna di Massimiliano Allegri disse di aver messo semplicemente l’apparecchio ai denti. Ecco due foto del prima e del dopo: