Mara Venier e Renzo Arbore, dopo anni la verità sull’addio: ‘Mi tradivi con…”

Mara Venier, la quarantena e l’amore per Nicola Carraro

Mara Venier sta passando la quarantena per il Covid-19 nella sua meravigliosa abitazione romana. Con lei il suo inseparabile marito Nicola Carraro che dopo l’emergenza è ritornato in Italia dai Caraibi dove hanno una villetta di proprietà. La professionista veneziana trascorre tutto il tempo a cucinare ed occuparsi delle faccende domestica, mentre la domenica si reca al centro Fabrizio Frizzi, ex Dear per la diretta di Domenica In.

Anche lo storico contenitore di Rai Uno ha dovuto subire dei cambiamenti con l’assenza del pubblico in studio e i collegamenti via Skype con gli ospiti. Ma tornando alla vita privata della donna, ricordiamo che dopo il matrimonio fallito con Jerry Calà ha avuto una lunga storia d’amore con Renzo Arbore.

La storia d’amore naufragata con Renzo Arbore

Per chi non lo ricordasse, la relazione sentimentale tra Mara Venier e Renzo Arbore appartiene al passato. Infatti sono trascorsi molti anni da quando i due professionisti Rai stavano insieme e formavano una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo.

Tra la padrona di casa di Domenica In e il noto clarinista e cantautore c’è stata una storia d’amore e nonostante si siano lasciati i rapporti tra loro sono rimasti sereni e senza alcuna tensione. Un po di tempo fa, i due ex hanno avuto modo di avere un confronto sul piccolo schermo tornando a parlare del passato e il motivo della loro separazione. Cosa è successo realmente?

Il botta e risposta tra Mara Venier e Renzo Arbore

Il confronto era avvenuto in diretta a Domenica In, storica trasmissione condotta da Mara Venier. Quest’ultima rivolgendosi al suo ex compagno Renzo Arbore, senza giri di parole gli disse: “Sai che sono stata gelosissima io di quelle ballerine, Renzo? Tu mi tradivi con qualcuna di loro?”.

La professionista veneziana lanciò una vera e propria frecciata velenosa al musicista. “No con le ballerine del Cacao Meravigliao no”, disse l’uomo. Non contenta delle parole di quest’ultimo, l’attuale moglie di Nicola Carraro quel punto replicò così: “E allora non chi? Sono passati 20 anni me lo puoi dire. Con chi mi hai tradito quando stavamo insieme?”.