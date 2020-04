Maurizio Costanzo asfalta la D’Urso, giudizio pesantissimo

Ciò che è accaduto alcune sere fa a Live: Non è la D’Urso non è passato inosservato. Barbara D’Urso, in collegamento con Salvini, ha chiesto una preghiera per tutti i deceduti a causa dell’emergenza Coronavirus. Una preghiera, l’Eterno Riposo, che però è stata recitata in diretta e che a tanti è sembrata proprio un’esagerazione.

Lo sdegno per quanto visto si è sollevato unanime da più parti coinvolgendo il pubblico e la gente dello spettacolo. Anche Maurizio Costanzo, nelle ultime ore, ha tenuto a dire la sua in merito asfaltando letteralmente la D’Urso ed il suo modo di fare televisione.

Maurizio Costanzo, imbarazzato dalla D’Urso

La scena della preghiera di Barbara D’Urso a Live: Non è la D’Urso insieme a Salvini ha suscitato lo sdegno, tra gli altri, di Maurizio Costanzo. L’uomo, in un’intervista rilasciata nelle ultime ore, ha criticato pesantemente la conduttrice. Ha confermato di aver recitato delle preghiere durante delle trasmissioni in diretta, ma di averlo fatto mentalmente e mai in maniera così palese come avvenuto domenica sera.

“Mi sono rivisto lo spezzone della puntata di domenica scorsa e quel passaggio mi ha provocato un po’ di disagio e un po’ di imbarazzo“ ha detto Maurizio Costanzo. Un giudizio secco sulla D’Urso ma anche, in linea più generale, sulle sue trasmissioni. Costanzo ha ricordato, in particolare, un evento dello scorso dicembre quando proprio la conduttrice aveva annunciato uno dei suoi soliti scoop.

Un ragazzo di 22 anni avrebbe partecipato alla trasmissione perché desideroso di fare l’amore con Carmen Di Pietro o con Lory Del Santo. Pare che la prima fosse addirittura d’accordo e che tutti si sarebbero dati appuntamento nel salotto della D’Urso. Un episodio che non è piaciuto per nulla.

Barbara D’Urso nel mirino di tutti

Quello ricevuto da Maurizio Costanzo non è il primo attacco che la D’Urso riceve in queste ultime settimane. Personaggi del calibro di Lucio Presta e Paolo Bonolis l’hanno duramente criticata per questa scelta giudicata un po’ troppo sopra le righe.

Una scelta che tra l’altro ha portato alcuni utenti a lanciare una petizione sul web in cui si sono raccolte tantissime firme per chiedere la chiusura di tutti i programmi della D’Urso. Una petizione a cui la stessa conduttrice non ha tardato a rispondere.