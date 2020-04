“Lo fa di continuo…”: Loredana Lecciso, la rivelazione imbarazzante sull’ex compagna di Al Bano

Il gossip su Al Bano e Loredana Lecciso

Nelle ultime settimane parlando di gossip è doveroso chiamare in causa anche Al Bano e Loredana Lecciso. Durante il periodo di quarantena i due ex stanno vivendo insieme nella grande tenuta di Cellino San Marco. Qualche indizio lo aveva dato lei stessa con delle foto su Instagram insieme al Maestro.

Poi è arrivata la conferma da parte di entrambi, infatti sia il cantautore salentino che la madre dei suoi figli hanno rilasciato delle interviste a dei magazine. Il primo a Voi e la seconda a Nuovo di Riccardo Signoretti. Ma di recente Loredana è finita al centro dell’attenzione per qualcos’altro, ovvero per una serie di servizi andati in onda su Striscia la Notizia.

Striscia la Notizia massacra la Lecciso e svela un particolare imbarazzante

Il tg satirico di Antonio Ricci si è scatenato a trasmettere su Canale 5 una compilation di gaffe e figuracce collezionate da Loredana Lecciso da quando è diventata popolare ad oggi. Nello specifico Striscia la Notizia ha mostrato l’ex soubrette salentina impegnata in alcune ospitate sul piccolo schermo insieme alla sorella gemella Raffaella. La clip ripercorre la carriera dell’ex fiamma di Al Bano.

Quindi, dalla sua collaborazione ai Raccomandati di Carlo Conti, fino alla partecipazione a Domenica In, la stessa Striscia e Buona Domenica. Ne servizio in questione, però, i vari conduttori hanno preso in giro la madre di Jasmine e Bido, intenta a grattarsi il corpo e a sistemarsi in continuazione capelli e abiti. “Lo fa di continuo, ma cosa avrà da grattarsi?”, è questa la frase utilizzata dal programma di Canale 5.

Le parole di Al Bano sull’ex compagna

A quanto pare Loredana Lecciso al momento è impegnata o ha la testa altrove. Infatti dopo il servizio ironico di Striscia la Notizia non ha replicato su Instagram o altri social network. Con molta probabilità è felice di stare accanto ad Al Bano Carrisi.

Infatti, in una recentissima intervista al periodico Voi il cantautore pugliese ha confessato: “In questo momento con me a Cellino, c’è Loredana con i due figli Bido e Yasmine. A Ibiza c’è Romina junior che non riesce a rientrare. E non sarà facile spostarsi neppure per Cristel che da quando è sposata vive a Zagabria”.