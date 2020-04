“Devo ammetterlo, ne ho parecchi…”: Elodie Di Patrizi confessa il suo difetto fisico

Elodie confessa di avere un problema estetico: di cosa si tratta?

Senza ombra di dubbi Elodie è una delle cantanti emergenti più belle e preparate del panorama musicale italiano. Oltre ad essere molto seguita quando si reca in televisione, ha anche un grosso seguito sui social network e in radio.

Non per questo ‘Adromeda’, il brano che ha portato in gara a Sanremo 2020 è il più ascoltato. La cantante italo-francese che ha trovato la popolarità ad Amici è molto amata non solo per il suo modo di cantare, ma anche per avere un corpo mozzafiato.

Ma anche Di Patrizi, come spesso accade a molte donne e ragazze della sua età, ha una paranoia. Nonostante l’imbarazzo, la fidanzata di Marracash ha deciso di confidarla a tutti coloro che la seguono su Instagram. Di cosa si tratta?

Il difetto fisico della Di Patrizi

Senza nascondersi dietro ad un dito e non preoccupandosi del giudizio delle altre persone, Elodie un po’ di tempo fa ha fatto una confessione sul suo canale IG. Nel dettaglio l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha girato una clip in un centro estetico, rivelando senza nascondersi: “Ho sempre avuta una paranoia, sono molto pelosa”.

Per caso in quell’occasione la Di Patrizi si è recata in quel posto per fare una seduta di laser per eliminare del tutto i peli superflui?

Come accennato prima, la cantante romana non è l’unica donna ad avere dei ‘problemi’ estetici del genere. A differenza del passato, da qualche anno ormai ci sono tante valide alternative e rimedi in grado di eliminare definitivamente la peluria. Lo fanno anche gli uomini, quindi cosa c’è da meravigliarsi?

Il successo discografico e l’amore per Marracash

Nonostante questa confessione inattesa, Elodie Di Patrizi resta sempre una bellissima ragazza. Oltre ad avere un corpo meraviglioso e uno sguardo audace, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi può ritenersi una delle cantanti emergenti più brave e talentuose.

Inoltre la professionista romana può godere della vicinanza di una persona che la ama, il rapper siciliano Marracash con cui ha iniziato una storia dalla scorsa estate.