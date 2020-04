La dedica di Francesco Monte a Isabella De Candia è la stessa fatta a Giulia Salemi. Scoppia la polemica sul web (Foto)

Francesco Monte sta vivendo questo difficile periodo di quarantena insieme alla bellissima fidanzata Isabella De Candia. I due fanno coppia fissa ormai da mesi e dalle interviste che rilasciano stanno progettando un futuro insieme.

Della vita privata dell’ex tronista di Uomini e Donne si è parlato molto negli ultimi anni. Da Teresanna Pugliese, passando per Cecilia Rodriguez per finire a Giulia Salemi, sono alcune delle ex fidanzate di Francesco Monte più o meno note al grande pubblico.

Proprio per questo motivo agli attentissimi follower del bel salentino non è sfuggito un piccolo particolare. Monte ha fatto una bellissima e romantica dedica ad Isabella De Candia, che non ha mancato di postare sui social, ma a molti ha ricordato qualcosa di già visto.

L’intensa vita privata di Francesco Monte

Francesco Monte si è fatto conoscere dal grande pubblico per la partecipazione a Uomini e Donne. Durante il suo percorso da tronista ha scelto Teresanna Pugliese, concorrente di questa edizione del Grande Fratello Vip, con la quale ha iniziato una relazione. Quando tutto è finito con la bella partenopea, Monte ha intrecciato la sua vita con quella della bellissima Cecilia Rodriguez. I due hanno vissuto insieme per diverso tempo fino alla partecipazione di lei al Grande Fratello.

Nella casa l’argentina si è avvicinata molto a Ignazio Moser. Con quest’ultimo ha iniziato una relazione lasciando di fatto dinnanzi a milioni di spettatori il povero Francesco Monte. L’anno seguente è stato proprio l’ex tronista ad avere la possibilità di entrare nella casa più spiata d’Italia. Sin da subito si è notato un certo interesse per la simpaticissima e bellissima influencer Giulia Salemi.

Nonostante qualche tentennamento iniziale, i due hanno iniziato a frequentarsi all’interno della casa. Una volta fuori si sono fidanzati ma la loro storia è durata pochi mesi. Senza mai spiegare realmente cosa sia accaduto hanno messo fine al loro idillio amoroso. Dopo poche settimane Francesco Monte si è consolato tra le braccia di Isabella De Candia con la quale è felicemente fidanzato.

La dedica di Francesco Monte a Isabella De Candia

Isabella De Candia, come detto in precedenza, ha pubblicato sui social una dolce dedica fatta da Francesco Monte. Il salentino le ha scritto sullo specchio del bagno “Buongiorno piccola mia”, il tutto con accompagnato da un cuore. (Continua dopo la foto)

Agli attenti follower di Francesco Monte, però, questo gesto non è sembrato nuovo. In molti, infatti, ricordavano una dedica molto simile fatta anche a Giulia Salemi. L’unica differenza stava nella frase che in quel caso recitava “Ti amo piccolina mia”