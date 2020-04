‘Un posto al sole’ spoiler 6 aprile, Filippo rivede Tommaso

Archiviato il weekend, Un posto al sole tornerà ancora una volta in onda lunedì 6 aprile, ma questa volta con una novità sorprendente. Anziché proseguire nella storia, si farà un bel passo indietro. Gli spoiler del prossimo appuntamento, infatti, rivelano che saranno trasmesse le vicende del 2012.

Nel dettaglio rivivremo il magico incontro tra Filippo e Serena e rivedremo nuovamente Arianna e Andrea. Ma se tra le prime due coppie l’amore sarà agli albori, tra la Landi e il Pergolesi il rapporto risulterà scricchiolante.

Anticipazione Un posto al sole: Filippo rivede Tommaso

Sulle tracce di Carmen, Filippo si ritrova a Bologna ed è proprio qua che l’uomo incontrerà una persona facente parte del suo passato. Si tratta di Tommaso, colui che avrà una grossa incidenza sulla vita del figlio di Roberto. Quest’ultimo, invece, sarà del tutto in apprensione per via dell’attesa dei risultati del test di paternità. Alla fine si scoprirà che il bambino che Greta porta in grembo è del signor Ferri!

Mentre un giovane Niko si ritroverà a legare con Manuela la quale indosserà i panni di Micaela la babysitter, Serena scoprirà che l’amore della sua vita non è poi così tanto distante da lei. Franco escogiterà un nuovo sistema per far riavvicinare Andrea e Arianna. In un primo momento sembrerà riuscirci ma poi accadrà l’imprevedibile. La Landi non se la sentirà di ricucire i cocci rotti e il Pergolesi sarà a pezzi.

Spoiler Un posto al sole: Niko scopre il segreto di Micaela

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Niko scoprirà il vero segreto di Micaela/Manuela. Franco sarà perdonato da Nunzio il quale scoprirà tutta la verità sul nonno. Roberto si renderà conto di essere ancora succube del fascino di Greta. Filippo, dopo aver rivisto Tommaso, deciderà di scrollarsi il passato di dosso e di tornare a Napoli.

Sarà proprio qua che avverrà il colpo di fulmine con Serena. Il simpaticissimo Guido si ritroverà alle prese con Isabella la quale sarà fin troppo irruente. Riuscirà a gestire la situazione con la dovuta calma? Intanto Greta continuerà a sperare che suo marito torni dritto tra le sue braccia grazie alla gravidanza inattesa.