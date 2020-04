Mario Serpa smaschera Giulia De Lellis e Andrea Damante, ecco come

Mario smaschera Giulia e Andrea

Nelle ultime ore Giulia De Lellis e Andrea Damante sono al centro del gossip dopo la pubblicazione di una foto sul settimanale Chi. Sono stati visti vicino all’auto di lui con le buste della spesa.

Così facendo hanno dato la conferma ufficiale di un ritorno di fiamma. Si dice che Andrea Iannone le abbia chiesto una possibilità, ma lei non ne ha voluto sapere. Ragion per cui sul web si è scatenata una polemica, dovuta dal fatto che probabilmente erano d’accordo dal principio. Mario Spera di Uomini e Donne ha dato voce a queste lamentele.

‘Era tutto calcolato. Hanno sempre avuto un accordo tacito’

Mario smaschera Giulia e Andrea riferendo ai follower che era tutto premeditato dall’inizio. In effetti la ragazza ha raggiunto l’apice del successo con il libro ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo bene senza’. La storia si è incentrata sul tradimento che ha causato la fine della loro storia d’amore.

Nei vari studi televisivi ha sempre dichiarato che non sarebbe mai tornata con l’ex fidanzato, in quanto era felice accanto a Iannone. A Verissimo, per esempio, disse a Silvia Toffanin che non sa cosa sia il perdono. Con ironia comunicò che ne è sprovvista come l’altezza. Non ha speso belle parole nei confronti di Damante, il quale non si è mai sbilanciato palesemente sull’argomento.

Attualmente stanno affrontando la quarantena insieme e ciò ha alimentato i dubbi sulla loro onestà. Infatti per Mario, come del resto per molti, è impensabile ritentare dopo aver gettato fango l’uno sull’altra. Alcuni hanno parlato di mancanza di dignità mentre altri insinuano che abbiano agito alle spalle di tutti, in primis di Iannone. Per ora l’ex opinionista non ha ancora delle prove concrete, ma indagherà perché non tollera che i fan vengano presi in giro.

‘Tesoro a differenza di altri non mi vendo per visibilità’

Mario smaschera Giulia e Andrea, così in tanti si sono espressi a a riguardo. Un utente social l’ha accusata di essersi venduta al giornale per questioni di business. Si è difesa dicendo che non ha contattato i giornalisti. Se fosse vero, si sarebbe sicuramente truccata per apparire impeccabile come sempre. In realtà aveva un abbigliamento trasandato, cosa che avviene raramente quando si mostra in pubblico.