“L’ho fatto per te tutte le mattine per 15 anni”: Lorella Cuccarini, la confessione di Marco Columbro

Lorella Cuccarini e Marco Columbro: non solo colleghi anche ottimi amici

Negli Anni Novanta è gli inizi del Duemila, Marco Columbro e Lorella Cuccarini hanno formato una delle coppie televisive più apprezzate dal pubblico italiano. I due professionisti erano talmente affiatati che la gran parte dei telespettatori delle loro trasmissioni erano convinti che tra i due ci fosse qualcosa di più forte rispetto al rapporto professionale.

“Tutti pensavano che fossimo marito e moglie”, ha rivelato qualche settimana fa la stessa ex ballerina romana a La vita in diretta, contenitore di Rai Uno cui conduce da settembre insieme a Alberto Matano. In quell’occasione l’ex collega era ospite nel suo salotto facendo una clamorosa rivelazione.

La confessione di Marco Columbro sulla Cuccarini

Ospite a La vita in diretta, Marco Columbro ha fatto una rivelazione che riguarda il suo rapporto con Lorella Cuccarini. Il noto conduttore, lasciando tutti a bocca aperta, aveva detto: “Ti ho regalato rose rosse tutte le mattine. Le lasciavo in camerino e l’ho fatto per ben 15 anni”.

Le dichiarazioni del professionista che settimane fa ha avuto uno scontro con Barbara D’Urso, hanno spiazzato la stessa soubrette. A quel punto quest’ultima aveva replicato cosi: “Non è mai successo niente, diciamo la verità. Eri un gran provolone e non ci si poteva fidare di te. Tra noi? Solo una grande alchimia”.

La malattia e la nuova vita dopo l’ictus

Durante la sua ospitata a La vita in diretta, Marco Columbro ha ricordato il 2003, un anno pesante per il conduttore che venne colpito da un ictus. Il professionista parlando della malattia ha detto che dopo essere guarito ha acquisto molta più sensibilità.

“Dopo l’ictus ho sentito vicino molti di voi, e anche tu mi sei stata vicina”, aveva detto il conduttore di tra moglie e marito riferendosi alla Cuccarini. Inoltre ha trovato la forza per superare quel periodo difficile trovando le energie nella famiglia e negli amici. Una nuova condizione che lo ha lasciato senza parole, toccando con mano quell’affetto.