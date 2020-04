Il Paradiso delle signore anticipazioni: Ludovica è incinta di Riccardo, lui fa una proposta

Nelle prossime puntate del Paradiso delle signore, precisamente in quelle che andranno in onda tra due settimane, vedremo che Ludovica dirà di aspettare un bambino. Come già annunciato, la fanciulla tornerà a Milano dopo essere stata invitata al matrimonio di Adelaide.

La Brancia, però, porterà con sé un inaspettato segreto che sconquasserà la vita di Riccardo. Il giovane si sta cimentando nella relazione con Angela, ma qualcosa turberà profondamente questa stabilità.

Ludovica annuncia di essere incinta

I colpi di scena non mancano di certo al Paradiso delle signore, specie per quanto riguarda Ludovica e Riccardo. Nel corso di un’intervista, la contessa Adelaide aveva annunciato che in occasione del suo matrimonio ci sarebbe stata una grossa sorpresa. Ebbene, considerando gli ultimi spoiler sui prossimi appuntamenti della soap, pare proprio che sia venuto a galla il motivo.

A quanto pare, Ludovica parteciperà alle nozze della contessa. La sua presenza creerà molto sgomento nel giovane Guarnieri e nella sua compagna, ma questo non è nulla se confrontato alla bomba che la fanciulla sgancerà. La Brancia, infatti, dirà di essere incinta di Riccardo. Quest’ultimo rimarrà spiazzato dalla notizia ed avanzerà una proposta alla sua ex compagna.

Momento catartico per Federico al Paradiso delle signore

Il figlio di Umberto le chiederà di prendere in affido il bambino in modo da crescerlo con Angela. Tale ipotesi, naturalmente, non verrà minimamente presa in considerazione da Ludovica. Quest’ultima, infatti, dirà di essere molto più propensa a procedere con un aborto. Tale idea, però, non sposerà affatto i principi e le inclinazioni di Riccardo, per tale ragione, la situazione diventerà sempre più complessa.

Ad ogni modo, a pagare le conseguenze di questo evento inaspettato sarà Angela. Per la gioia di Ludovica, infatti, le anticipazioni del Paradiso delle signore ci svelano che la Barbieri lascerà Riccardo. Questo ennesimo avvenimento sconvolgerà la vita del giovane, il quale si troverà dinanzi un’importante decisione. Cosa farà il Guarnieri, darà luogo ad un matrimonio riparatore con Ludovica crescendo così il loro bambino, oppure deciderà di provare a riconquistare il cuore di Angela? Lo scopriremo nelle prossime puntate.