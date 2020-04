Grande Fratello Vip, Teresanna Pugliese potrebbe tornare in casa

Teresanna potrebbe tornare?

Nell’ultima diretta del Grande Fratello Vip sono stati eliminati Licia Nunez, Antonio Zequila e Teresanna Pugliese. La chiusura è stata anticipata per via della pandemia. Per questo motivo in finale arriveranno per la prima volta in sei. La situazione è drammatica, dunque è inevitabile che ci sia tensione nella casa.

Tuttavia il pubblico riesce ancora a sorridere grazie ad alcuni concorrenti, come Patrick Ray Pugliese. Per un attimo ha fatto credere al gruppo che Teresanna e gli altri eliminati sarebbero potuti tornare in gioco. La reazione di Sossio Aruta è stata del tutto prevedibile, dal momento che non aveva buoni rapporti con la donna.

‘Uno degli ultimi eliminati potrebbe accedere alla finale’

Teresanna potrebbe tornare nella casa del Gf Vip? Molti se lo sono chiesti nelle ultime ore, ma in realtà non è possibile. In effetti non ha superato il televoto e il regolamento prevede che non può tornare. Questo dubbio è sorto in seguito a uno scherzo fatto da Patrick ai finalisti.

In pratica ha fatto credere di aver ricevuto una comunicazione dalla produzione con la solita lettera. Il contenuto è stato letto da Paola Di Benedetto con l’aiuto di Antonella Elia. C’era scritto che Licia, Teresanna e Antonio non hanno abbandonato la casa e uno di loro sarebbe potuto accedere alla finale.

Tutti si sono chiesti chi dei tre sarebbe stato salvato dai telespettatori. Sossio Aruta ha temuto di discutere nuovamente con Teresanna, ma poi ha saputo che si trattava di uno scherzo. Gli italiani sperano che vinca Patrick quest’edizione perché ha portato tanta allegria nel reality.

‘Molti fingono di sopportarla, ma non è così’

Nel frattempo Teresanna ha riattivato il suo profilo social e si è lasciata andare in uno sfogo. Si è soffermata sulle liti avute con Sossio, ammettendo di non averlo mai tollerato. Infatti prima del Gf Vip hanno avuto già dei dissapori per cause ancora sconosciute. Subito dopo ha riferito che alcuni hanno finto e continuano a fingere di sopportare Antonella.

Il motivo? Per strategie, poiché è un personaggio molto amato. Non a caso si dice che potrebbe essere lei ad intascare il montepremi. Sossio ha dichiarato che se vincerà lui, darà i soldi alla sanità per fronteggiare il Coronavirus. Anche gli altri faranno così?