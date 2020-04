Mobili bagno, scopri la scelta di Import For Me

La scelta dei mobili per il bagno devi eseguirla con la massima cura. Solo comprando mobili costruiti con i migliori materiali puoi assicurarti di avere degli oggetti belli, funzionali e destinati a durare per moltissimi anni.

Secondo me si tratta di un aspetto importantissimo. Si perché alcune volte siamo tentati a comprare oggetti a basso costo per non spendere tanto sul momento, però poi nel giro di pochi anni occorre effettuare un nuovo acquisto ed ecco che la cifra è superiore a quella che avremo dovuto spendere per comprare mobili buoni.

Mobili di Import For Me: antigraffio e anti-umidità

I mobili per il bagno di Import for Me sono stati realizzati con materiali all’avanguardia e antigraffio. Questo perché tutti i mobili proposti dalla nota azienda sono rivestiti con polvere di marmo. Non solo resistono ai graffi superficiali e involontari, ma anche ai graffi volutamente fatti con lame affilate. Questo chiaramente serve a solo scopo informativo ma che dimostra a noi, persone in cerca di materiali buoni e duraturi, come tali rivestimenti proteggono davvero il tuo acquisto.

Non solo, si tratta di mobili anti-umidità. Sai bene che il bagno è una parte della casa molto umida e se non viene pulito quotidianamente il rischio è di veder comparire muffe sulle superfici e le pareti. Oltre a una normale pulizia però, occorre anche scegliere mobili di qualità che prevengono la formazione dei funghi. In questo modo puoi essere certo di avere un bagno dall’aria salubre.

Massima qualità a poco prezzo

Il prezzo però mi rendo conto che può spaventare delle volte, specialmente quando vai a fare i tuoi acquisti nei negozi specializzati. Import For Me ha pensato a una soluzione che convince tutti. Con questa azienda infatti è possibile eliminare gli intermediari r acquistare direttamente dalla fabbrica. Il risparmio è assicurato. Fabio Scheda, il fondatore dell’azienda, ha deciso di vendere a prezzi di fabbrica, direttamente online. Garantisce inoltre i pezzi di ricambio per almeno 10 anni dall’acquisto e l’assistenza tecnica è garantita.

Il segreto di questa azienda è proprio la vendita diretta. Abbatte i costi aggiuntivi pur mantenendo la massima qualità a livello di materiali, linee e tecniche di costruzione.

Il vasto catalogo di Import for Me

Import for Me offre un grande catalogo ai propri clienti. Non vende solo prodotti per l’arredo del bagno, ma per tutta la casa. Puoi acquistare anche prodotti per arredare il giardino e pure i veicoli elettrici.

Per quanto riguarda l’arredo del bagno, puoi acquistare i migliori box doccia e vasche idromassaggio. I materiali utilizzati per la costruzione provengono dalle migliori fabbriche del mondo. Oltre alla qualità, c’è anche la garanzia di poter trovare facilmente i pezzi di ricambio. Si tratta di prodotti italiani al 100%. La mini piscina per esempio è bianca marmorizzata con delle bocchette in acciaio. Funziona anche da idromassaggio e offre la funzione esclusiva di cromoterapia. L’azienda continua a mettere in piedi nuovi progetti, come per esempio i lampadari realizzati in acciaio e alluminio. Questo per dimostrarti quanto è attiva e come riesce costantemente a modificarsi con lo scopo di conquistare i propri clienti.

