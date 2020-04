Tempesta D’Amore anticipazioni 6 aprile 2020: Valentina in crisi

Le anticipazioni di Tempesta D’Amore sono ricche di pathos e tensioni emotive. Accadono cose incredibili nella puntata che andrà in onda lunedì 6 aprile su Rete 4. Marianne prepara una pericolosa trappola a Jessica, la quale ci casca.

La festa di addio al celibato e nubilato di Denise e Joshua è in pieno svolgimento. Fabien racconta le ultime novità a Valentina. La reazione della ragazzina non si fa attendere.

Anticipazioni Tempesta D’Amore: Marianne manipola Jessica

Al termine dell’esibizione del musicista Fabien, Michael applaude e gli fa i complimenti. Il ragazzo gli informa delle ultime novità. La loro conversazione viene interrotta da un messaggio di Valentina che informa il ragazzo di essere finalmente libera. Marianne tende una trappola a Jessica. Quest’ultima, credendo nella buona fede della signora Achleitner, ci casca. Senza farlo apposta, poi, l’estetista mette Henry nei grossi guai e i due finiscono per litigare di brutto.

La madre della piccola Luna si rende conto di essere stata manipolata e incolpa di nuovo Marianne. La madre del veterinario nega di aver agito in cattiva fede. Denise e Joshua sono impegnati con i preparativi della festa di addio al celibato e nubilato. Ma i personaggi principali, stranamente, danno buca perché impossibilitati a raggiungerli. Nel frattempo, Christoph fa leggere a Linda i documenti personali di Tim Digen, un ragazzo che assomiglia tantissimo a Boris.

Valentina fa una scoperta su Fabien

Le anticipazioni della puntata della 15esima stagione di Tempesta D’Amore in programma lunedì 6 aprile su Rete 4, si concentrano su Valentina e Fabien. Il musicista racconta alla sua fidanzata di aver ricevuto una proposta davvero allettante. E non solo. Anche la grande occasione di ottenere una borsa di studio molto prestigiosa. Valentina gli dice di essere felice per lui e di cogliere l’occasione al volo.

Più tardi, la giovane Saalfeld racconta a Eva tutto ciò che le ha detto Fabien. Le confida di essere davvero felice per il suo ragazzo ma l’idea di dover separarsi da lui la rattrista profondamente. La moglie di Robert cerca in tutti i modi di rassicurarla. André ritorna in città dopo aver partecipato come giurato a un concorso culinario e il suo primo pensiero va a Linda. Vorrebbe portarla a cena, ma un imprevisto cambia i suoi piani.