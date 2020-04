Oroscopo Paolo Fox 4 aprile 2020, le previsioni astrologiche di oggi: Luna favorisce l’Ariete

L’oroscopo di Paolo Fox del 4 aprile 2020 è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per voi. Per i nativi del Toro è una giornata nervosa, invece, per coloro che sono nati sotto il segno dei Gemelli è eccellente. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di sabato per i 12 segni zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 4 aprile 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – In questo sabato la Luna è favorevole. Se tra martedì e mercoledì ci sono state delle discussioni, le prossime 48 ore aiutano a superare le difficoltà. Dopo un periodo di fermo, finalmente qualcosa inizia a muoversi.

Toro – Questa giornata vi rende nervosi, c’è il rischio di litigare con qualcuno. Di solito, siete una persona molto tranquilla e serena, però, quando toccano i vostri interessi reagite malissimo.

Gemelli – Per molti di voi questo aprile sarà eccellente. Venere entra nel vostro segno e ci resta fino ad agosto, e promette diverse settimane di forza.

Previsioni di sabato 4 aprile da Cancro a Vergine

Cancro – Dovete approfittare di questa settimana in cui Saturno non è più in opposizione. Potete riprendervi i vostri spazi e dettare le regole per il futuro. Questo è molto importante per voi.

Leone – Con la Luna nel vostro spazio zodiacale avete un ardimento maggiore. Il vostro è il segno dei coraggiosi. Grazie a Venere favorevole potete dare di più, sia nelle relazioni che nei sentimenti.

Vergine – Aprile e maggio saranno due mesi difficili in amore. L’oroscopo di Paolo Fox consiglia di stare attenti nei rapporti interpersonali e familiari. Ci sarà qualcosa da rivedere anche a livello lavorativo e di contatti.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Con Venere favorevole si può fare una grande scelta anche in amore, dipende da dove si parte. Coloro che hanno una bella storia, la perfezionano. Chi non ha ancora trovato l’anima gemella, deve iniziare a guardare lontano.

Scorpione – Sicuramente avete bisogno di un po’ di relax, perché la giornata di venerdì è stata pesante. Purtroppo, anche in questo sabato ci sarà un po’ di tensione e nervosismo che dovete tenere sotto controllo. Sarà meglio evitare stress inutili.

Sagittario – Se dovete dire delle cose, anche un po’ pungenti, sarà meglio farlo in questo sabato che domenica, ci sono delle situazioni che vanno chiarite subito. In amore, in questo mese ci sarà una profonda revisione.

L’oroscopo di Paolo Fox del 4 aprile da Capricorno a Pesci

Capricorno – In questo weekend potreste rispondere a qualche provocazione. Avete una forza invidiabile rispetto agli inizi della settimana, quindi si può dire che per voi il peggio è passato.

Acquario – In questo weekend siete davvero frastornati, è arrivato il momento di cambiare tutto e ripartire da zero. Questa cosa è stata detta nell’oroscopo di gennaio, prima degli eventi che hanno scombussolato la vita di tutti. Attenzione all’aspetto economico.

Pesci – Dovete stare attenti nelle relazioni interpersonali. Le coppie che non hanno parlato per tanto tempo a causa del troppo lavoro, ora si ritrovano a vivere qualche conflitto in più. È un momento un po’ confuso: chi ha due storie dovrà fare una scelta.