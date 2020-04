Grande Fratello Vip, un concorrente è in Messico per svago. Ecco chi è

In Messico per svago

Nelle ultime ore sul web si sono scatenate delle polemiche per alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip. Non sono più all’interno della casa, ma fanno ancora discutere. Teresanna Pugliese, per esempio, ha rivelato che molti fingono di sopportare Antonella Elia. Stanno agendo così per strategie, poiché riconoscono che è un personaggio forte.

Tra questi c’è Sossio Aruta, l’ex cavaliere di Uomini e Donne con il quale non è mai andata d’accordo. Molti non sostengono le sue parole perché non è riuscita a farsi amare dai telespettatori. Stesso discorso vale per un’altra donna che ha lasciato il reality alla prima nomination. Ne ha combinata una dopo l’altra, ma adesso sembra che l’abbia fatta grossa.

‘Come ha fatto a viaggiare se ormai tutto è bloccato?’

In Messico per svago risulta impossibile da pensare, dal momento che i viaggi sono molto limitati. Eppure pare che per Elisa De Panicis non ci siano stati problemi nel recarsi dall’altra parte del globo terrestre. Il settimanale Chi ha pubblicato delle foto in cui la ritraggono in costume sulla spiaggia.

Appare sorridente e spensierata, un atteggiamento del tutto inammissibile per la situazione del Coronavirus. Infatti non sono mancate le polemiche e molti si stanno chiedendo come abbia fatto. E’ stata una delle tante a fuggire da Milano la sera prima della chiusura della Lombardia. Il giorno dopo ha pubblicato delle foto scattate nei negozi d’abbigliamento di Firenze.

Infine adesso si sta godendo una vacanza da sogno. Gli utenti social non condividono assolutamente ciò che ha fatto. Del resto Elisa non ha mai conquistato gli italiani, neanche quando è entrata nella casa. Ha creato dei problemi alla storia d’amore di Andrea Denver con delle dichiarazioni. Come se non bastasse ha condiviso degli scatti ambigui con lui, insinuando un ipotetico tradimento ai danni dell’attuale fidanzata.

Andrea Denver andrà in finale?

Andrea non vede l’ora di incontrare Anna Wolf per chiarire delle cose dopo le parole di Elisa. Se avesse detto la verità, il loro ultimo incontro passionale ci sarebbe stato durante il loro fidanzamento. Anna non ha mai voluto un confronto davanti alle telecamere, dunque attende il suo ritorno. Allo stesso tempo gli augura di arrivare in finale e vincere il montepremi. Nella prossima diretta il pubblico scoprirà chi tra lui, Patrick ed Antonella avrà questa possibilità.