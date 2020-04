Amici 2020, Giulia Molino era una corteggiatrice di Uomini e Donne

Giulia era una corteggiatrice

Stasera, venerdì 3 aprile, verrà decretato il vincitore di Amici 2020. Da un lato ci sono Giulia Molino e Gaia Gozzi per il canto mentre dall’altro Nicolai Gorondiski e Javier Rojas per il ballo. Secondo il pubblico di Maria De Filippi sarà Gaia a portare a casa il montepremi di 150 mila euro.

Fatto sta che a prescindere dall’esito tutti sicuramente scaleranno la vetta del successo. Del resto il talent show è stato un trampolino di lancio per alcuni, come il tenore Alberto Urso. Da qualche ora sul web si dice che uno dei 4 giovani abbia conosciuto la conduttrice in un altro programma televisivo. Era l’anno 2017 quando Giulia Molino decise di mettersi alla prova con un tronista.

‘Se sono qui è perché ho le idee chiare sul fatto che mi piaci’

Giulia era una corteggiatrice di Uomini e Donne? Non ha mai messo piede nello studio televisivo perché fece una chiacchierata su Wittytv con Luca Onestini. Con l’intento di farsi conoscere in pochi minuti, disse che si reputava una ragazza spumeggiante, disordinata e tenace.

Si definì anche una dotata di determinazione, anche se in questioni sentimentali peccava di insicurezze. Inoltre aggiunse che lo aveva notato sia per i suoi occhi che per le sue mani. Nonostante tutto Luca non ha voluto portare avanti la conoscenza. I telespettatori speravano che scegliesse Giulia Latini, ma poi andò via con Soleil Sorge.

Una volta entrato nella casa del Grande Fratello Vip fu lasciato per un altro tronista, ovvero Marco Cartasegna. Nel frattempo legò molto con la compagna d’avventura Ivana Mrazova. Lei era impegnata con un altro, però una volta terminato il reality decise di dirgli addio. Attualmente è felicemente fidanzata con Luca, in quanto stanno progettando il matrimonio. Faranno il passo dopo il conseguimento della laurea del ragazzo.

Va tutto bene, l’album di Giulia

Anche se Giulia non ebbe fortuna con Luca, è riuscita a realizzare il suo sogno partecipando ad Amici. Grazie a quest’esperienza ha avuto modo di entrare nelle classifiche della canzone italiana. È attualmente in rotazione radiofonica Va tutto bene.

Risulta essere al primo posto della classifica di iTunes ed è il brano più scaricato dagli utenti social. Fa parte del suo primo l’album che contiene altre 6 tracce, tra cui due scritte interamente da lei. Quella intitolata Nietzsche parla dei suoi problemi di salute legati all’anoressia.