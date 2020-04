“Gli altri sono tutti cretini? E’ maleducato”: Maria De Filippi si toglie un sassolino dalla scarpa [VIDEO]

Maria De Filippi arrabbiata con Alessandra Celentano e Timor Steffens

La 19esima edizione di Amici verrà ricordata per le varie liti e discussioni tra allievi, ma anche con i professori e addirittura con Maria De Filippi. La serata finale non poteva essere da meno, infatti la padrona di casa ha avuto un diverbio con la professoressa di danza Alessandra Celentano.

Il tutto è nato dall’eliminazione di Nicolai Gorodiski. L’allievo ha ringraziato tutti i presenti e nello tutti si sono alzati tutti tranne la nipote del Molleggiato e Timor Steffens. La ragione della sua scelta è molto chiara, la professoressa di danza classica ha una preferenza per Javier Rojas.

Invece il coreografo americano aveva avuto dei forti scontri con Nicolai per tutto il percorso nel talent show. Ma la conduttrice pavese non ha per niente gradito questo comportamento sbottando così: “Lo trovo sbagliato, davanti ad un ragazzo che sta salutando e ringraziando tutti, non alzarsi in piedi. E’ un comportamento ineducato. Lo dico a te Alessandra ma anche a Timor”. Mi sa che Queen Mary ha la memoria corta. (Continua dopo il video)

Il botta e risposta tra Maria e Alessandra

Dopo l’eliminazione di Nicolai Gorodiski, danzatore non sopportato dal popolo del web, nello studio di Amici senza pubblico l’ambiente si è surriscaldato. Il comportamento di Alessandra Celentano e di Timor Steffens non è andato giù a Maria De Filippi. Quest’ultima non è riuscita a trattenersi sbottando centro la professoressa di danza, ma nello stesso tempo lanciava delle frecciate all’americano.

La conduttrice, però, mi sa che si è dimenticata le provocazioni e le maleducazioni di Nicolai nei confronti di Timor. E se quest’ultimo è rimasto in silenzio la nipote del Molleggiato ha risposto così: “Io non mi sono mai alzata, quindi non vedo perché dovrei alzarmi adesso”. A quel punto Queen Mary ha replicato in questa maniera: “I comportamenti hanno un senso! Perché ci si alza quando entra qualcuno? Allora sono tutti cretini? A me hanno insegnato ad alzarsi in piedi!”.

Il circuito ballo va a Javier Rojas

Dopo aver avuto una discussione alla finale di Amici 19, Maria De Filippi ha chiamato a sé Javier Rojas per fargli una comunicazione importante: “Le discussioni con la Celentano mi prendono così tanto che mi sono dimenticata una cosa importante, tu hai vinto la Categoria Danza e ti porti a casa il Premio di 50mila euro”. A quel punto l’allievo di ballo è scoppiato a piangere e subito dopo ha ringraziato tutti.