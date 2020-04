Oroscopo Branko 4 aprile 2020, le previsioni astrologiche di oggi: Gemelli ansiosi, Bilancia felice

L’oroscopo di Branko del 4 aprile annuncia novità davvero interessanti per tutti voi, amanti dell’astrologia giornaliera. Siete curiosi di scoprire se le predizioni astrologiche sono negative o positive? Non vi resta che leggere l’astrologia della giornata di sabato e le previsioni zodiacali giornaliere per i 12 segni dello zodiaco.

Branko oroscopo 4 aprile 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – Luna in Leone vi augura una buona fortuna. L’amore è forte grazie a Venere in Gemelli e Marte in Acquario, chi v’interessa non vi può più sfuggire.

Toro – Marte vuole fare guerra al vostro Urano fino al 13 maggio. L’odierna Luna in Leone vi rende irritabile, attenzione al cattivo umore. I comportamenti irrazionali danneggiano solo voi stessi. La famiglia chiede troppo.

Gemelli – Spettacolare è il vostro cielo astrale. Anche con un momento di difficoltà nell’ambiente lavorativo, Mercurio si congiunge a Nettuno in Pesci. Si tratta di una quadratura che causa fastidi nella salute. Evitate gli stati ansiosi e distendetevi accanto alla vostra Venere: le vie dell’amore sono infinite.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Per la prima volta nel 2020, Saturno si mostra collaborativo con il vostro segno lunare. Dovete ringraziare Mercurio e Nettuno in Pesci, una congiunzione perfetta. Un piccolo tesoro professionale, con il tempo e l’impegno potrebbe diventare base solida per realizzare nuovi successi. Le Palme portano nuovo respiro anche all’amore.

Leone – Avete bisogno di un partner d’amore che sopporta il vostro ritmo esagerato e le vostre idee in cambiamento continuo. Se non siete riusciti a trovare l’anima gemella, è anche colpa di Venere, Marte, Saturno. L’odierna Luna crescente vi rende tolleranti nelle collaborazioni, agitate.

Vergine – Detestate Mercurio in Pesci, non è razionale e non produce guadagno materiale. In questa giornata si congiunge a Nettuno: sogni. I vostri sogni d’amore non sono da buttare via. Per amore dovete battervi!

Previsioni di sabato 4 aprile da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Primo giorno di Venere felice. Godetevi pienamente questo magnifico influsso che Venere-Gemelli forma con Marte in Acquario, anatomia di una passione. Il trigono con Saturno va sfruttato nell’ambiente di lavoro e degli affari. Mercurio-Nettuno in Pesci favorisce medici, chirurghi, ricercatori.

Scorpione – Il trigono Mercurio e Nettuno congiunti a Pesci vi porta fortuna. Fortunati anche le nuove idee, i progetti, le nuove partenze per quando avremo superato questo periodo di restrizione. Benissimo l’attività professionale, ma dovete fare attenzione nelle nuove relazioni sentimentali.

Sagittario – Non è facile rimanere controllati quando Mercurio e Nettuno in Pesci vi provocano. Il 12esimo segno zodiacale è capace di sminuire l’importanza di una Luna così intensa e appassionata, come questa in Leone. Venere in Gemelli si scontra con i due pianeti in Pesci, ma non con Sole in Ariete. L’amore va.

L’oroscopo di Branko del 4 aprile da Capricorno a Pesci

Capricorno – A livello di legge, c’è qualcosa da sistemare nelle questioni di beni in comune. Cresce forte la tensione nei rapporti con le persone amate. Così fa pensare Mercurio, che non impedisce di trascorrere la domenica delle Palme in maniera tranquilla. Agitate le donne del segno.

Acquario – Per colpa di Luna opposta dal Leone, non riuscite ad assaporare il dolce sapore di Venere in Gemelli. Nonostante tutto, avete possibilità interessanti in campo pratico, lavoro, finanze, costruzioni. Qualcosa di inedito in amore per single e divorziati, sarà provocato dal doppio trigono Venere-Marte-Saturno.

Pesci – Là dove gli altri diffidano, desistono, disperano voi dovete buttarvi a capofitto, riuscirete a guadagnare. Basta tenere i piedi sul terreno asciutto e reale. Con i soldi, Mercurio congiunto a Nettuno va un po’ troppo nel mondo dei sogni. Se volete chiudere i rapporti, basta dire la parolina magica: addio.