Amici 2020, spintone in diretta tra i tecnici, cos’è successo?

Durante la finalissima di Amici 2020 di ieri sera, a quanto pare, la tensione era palpabile anche dietro le quinte. Più o meno a metà serata, infatti, abbiamo assistito ad un vistoso spintone tra i tecnici del programma chiamati in studio per spostare una piscina piena d’acqua.

Non è chiaro cosa abbia scatenato questa reazione che, naturalmente, non è passato inosservato specie in questo periodo di emergenza da Coronavirus. Il video contenente i pochissimi secondi dello spintone ha fatto il giro del web ed è diventato virale sui social.

Amici 2020, il misterioso spintone

Quello che ha preceduto lo spintone tra i tecnici ad Amici 2020 è stato il solito momento goliardico che ha interessato Rudy Zerbi. Come accaduto anche nelle scorse puntate, con l’entrata in studio di Al Bano e Romina Power, Zerbi è stato utilizzato da cavia per un quiz.

Anche stavoltaLe risate e il divertimento non sono mancati e sono serviti a stemperare per alcuni minuti la tensione degli allievi ancora in gara. Zerbi, come sempre, è finito a mollo in una piscina piena d’acqua fatta entrare appositamente per lui. Una volta finito il momento di intrattenimento, la squadra di tecnici è entrata in studio per portare via la piccola piscina. Qualcosa, però, deve essere andato storto dal momento che le telecamere hanno inquadrato un chiaro spintone tra i tecnici. (Continua dopo il video)

La rissa tra i tecnici: highlight di questa finale. #Amici19 pic.twitter.com/N2fujR7CC1 — contechristino (@contechristino) April 3, 2020

Il video in questione, come anticipato, ha fatto subito il giro del web ed in molti si sono chiesti cosa possa essere stato a causare questa reazione. Ricordiamo, oltretutto, che in questo momento di emergenza sarebbe obbligatorio mantenere una certa distanza di sicurezza e vietato il contatto fisico che, in questo caso, è stato molto più che evidente. E non è la prima volta che ad Amici 2020 non si rispettano le norme in tal senso.

Lo spettacolo va avanti

Nonostante il brutto episodio appena verificatosi, Amici 2020 prosegue la sua corsa verso la proclamazione del vincitore di questa diciannovesima edizione. Dopo l’eliminazione di Giulia ed il duro confronto tra il ballerino Javier e la cantante Gaia, il televoto decreta la sua preferenza. A vincere Amici 2020 è Gaia.