Alessandra Celentano, è quasi lite con la De Filippi alla finale di Amici (Video)

Durante la diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi abbiamo assistito a diversi scontri tra la conduttrice e la maestra Alessandra Celentano. Ed anche ieri sera, durante la finale, si è quasi sfiorato lo scontro per un atteggiamento della Celentano giudicato irrispettoso e privo di educazione da parte della De Filippi. Ma cosa è successo nel dettaglio? Tutto è nato in maniera improvvisa, vediamo perché e come si è sviluppata la “quasi lite”.

Alessandra Celentano, il gesto contestato

La lite tra Alessandra Celentano e Maria De Filippi ha rischiato di svilupparsi proprio agli inizi della finale di ieri sera. L’uscita di Nicolai, in particolare, ha dato lo spunto alla conduttrice per punzecchiare la maestra che, contrariamente a tutti gli altri, non si è alzata per salutare e complimentarsi con il ballerino prima della sua uscita. Ad onor del vero occorre precisare che anche Timor non si è alzato. Nonostante la De Filippi l’abbia fatto notare, però, le attenzioni della conduttrice sono state riservate alla Celentano.

“Lo trovo sbagliaro, non educato. Ci si alza per educazione” ha sbottato la De Filippi. La risposta della Celentano, come era ovvio, non si è fatta attendere. “Non mi alzo per nessuno” ha detto con un’aria parecchio infastidita, proseguendo “il rispetto ce l’ho lo stesso”.

Peccato che poco dopo, in occasione dell’ingresso sul palco di Al Bano e Romina Power, Alessandra Celentano si sia alzata eccome. Contraddizione che non è passata inosservata ai telespettatori che hanno condannato nettamente il comportamento della maestra di danza.

L’eliminazione di Nicolai

A dare il via alla quasi lite tra Maria De Filippi e Alessandra Celentano è stato il fatto che la maestra non si sia, dunque, alzata nel momento di salutare Nicolai. Il ballerino, infatti, risultato ultimo in classifica era appena stato eliminato e si trovava al centro dello studio in procinto di abbandonare la scuola.

Il gesto di alzarsi in piedi era un modo per ringraziare il ballerino che, insieme a Javier, aveva offerto uno spettacolo di danza molto apprezzato da tutti, Vanessa Incontrada in primis. Il ballerino è uscito comunque tra gli applausi di tutti i presenti. (Clicca qui per il video)