“E’ un pugno al cuore…”: Lorella Cuccarini commossa a La vita in diretta, il motivo

Lorella Cuccarini commossa a La vita in diretta

Si è conclusa un’altra settimana di programmazione de La vita in diretta, lo storico rotocalco di Rai Uno che da oltre un mese si occupa principalmente dell’emergenza Covid-19. Prima di chiudere la puntata di venerdì, la padrona di casa Lorella Cuccarini ha avuto ospite via Skype Cristiana Capotondi, la nota attrice che al momento è sul piccolo schermo con la fiction di successo ‘Bella da Morire’.

La soubrette romana ha detto: “Ogni giorno, a questo punto della trasmissione, raccontiamo le vostre storie. E oggi lo facciamo con un’amica di Rai Uno”. Dopo il blocco del collega Alberto Matano, la rivale di Heather Parisi ha affermato che non è per niente facile questo momento del programma: “Devo ammetterlo, perché ogni giorno per noi è come un pugno al cuore”.

Quattro ore di diretta ogni giorno

Da quando è scoppiata l’epidemia di Coronavirus in Italia, gran parte de La vita in diretta si occupa di tale argomento. Lorella Cuccarini e Alberto Matano si sono dovuto adattare alle nuove disposizioni del Governo, quindi niente pubblico e ospiti in studio, ma anche la distanza social tra i due.

Grazie ad un tablet e una linea Skype, i due conduttori si collegano con medici, personale medico, politici e anche personaggi dello spettacolo. Dal lunedì al venerdì dalle ore 14 sino alle 18:45 i due professionisti mettono in piedi ben quattro ore di trasmissione. L’unica pausa è intorno alle 16 per dare spazio allo sceneggiato Il Paradiso delle Signore 4.

Gli ottimi ascolti de La vita in diretta

Da quando si parla di epidemia da Covid-19 La vita in diretta sta ottenendo degli ottimi risultati in termini d’ascolti. Infatti il programma condotto da Lorella Cuccarini e dall’ex volto del Tg1 Alberto Matano si aggira tra i due e i due milioni e mezzo di telespettatori avvicinandosi moltissimo a Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso.

Addirittura qualche giorno fa per la gioia dei vertici di Viale Mazzini c’era stato il sorpasso. Quindi la coppia verrà riconfermata anche per la prossima stagione televisiva? E’ ancora molto presto per dirlo.