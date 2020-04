“Un dolore immneso…”: Belen Rodriguez, la confessione sui genitori e la quarantena per Covid-19

Belen Rodriguez e le parole sui genitori e la sorella Cecilia

Come gran parte degli italiani anche Belen Rodriguez sta rimanendo a casa per l’emergenza Covid-19. La soubrette argentina è insieme al marito Stefano De Martino e al loro figlio Santiago. Qualche ora fa ha realizzato una diretta Instagram con la pagina Vanity Fair parlando di quello che staa accadendo in Italia e che la persona che la manca di più è la sorella più piccola Cecilia, in qyarantena in Trentino con Ignazio Moser.

La modella ha riferito che i suoi genitori li vede sempre perché abitano nello stesso palazzo, mentre non vede Cechu ma si vedono quotidianamente grazie all’app FaceTime. “Quando i miei genitori mi accompagnavano all’aeroporto ed io dovevo partire per l’Italia era un dolore immenso. Passando gli anni ci siamo fatti una corazza”, ha detto la professionista Mediaset.

La showgirl argentina parla del suo passato

Durante la diretta IG con Vanity Fair, Belen Rodriguez ha anche detto: “Penso che questo momento vissuto a casa creerà uno scompenso, ci saranno dei problemi per tornare alla routine”. Oltre a parlare della quarantena per Coronavirus la modella argentina ha ricordato la sua carriera, dagli inizi fino ai giorni nostri. La moglie di Stefano De Martino ha confessato che ogni tanto si collega ad internet per guardare tutte le cose che ha fatto in tv e spesso si chiede se è vero.

La madre di Santiago ha ammesso che prima non si riguardava mai perché non le piaceva, stessa cosa il marito, poi ha cambiato ideo sotto consiglio di un’amica. Dopo quella conversazione è cambiato tutto: “Oggi mi riguardo con piacere e quasi mi emoziono. Anche se nella mia vita molte cose sono andate storte ho imparato a dirmi brava”.

La quarantena è un momento di riflessione per Belen

Nel corso della lunga chiacchierata social Belen Rodriguez ha ammesso che la quarantena non le sta pesando più di tanto. A casa sta molto bene perché al suo fianco ha le persone che ama, ovvero il marito Stefano De Martino e il figlio Santiago.

Per la soubrette argentina questo periodo è un’occasione per riflettere molto: “Noi non ci sentiamo mai all’altezza del mondo, e quindi corriamo, corriamo. Quando il mondo si ferma, e quindi tu non sei più in competizione con il mondo, cosa rimane?”.