Federica Panicucci, dopo l’allontanamento da Mattino 5 sbotta: “Serve rispetto…”

Federica Panicucci sbotta contro chi non rispetta le regole

Da qualche settimana Federica Panicucci non è più alla guida di Mattino 5, lo storico rotocalco della rete ammiraglia Mediaset. A causa dell’emergenza Covid-19 il programma si sta occupando solo di questo argomento, quindi i vertici del Biscione hanno dato l’esclusiva al collega Francesco Vecchi. Nonostante l’assenza dal piccolo schermo la professionista toscana è particolarmente attiva sui suoi canali social, in particolare su Instagram.

E proprio sui media la donna ha ricevuto alcuni filmati che mostrano molti italiani per le strade senza un valido motivo. Dopo aver postato i video e delle foto tra le sue Stories la compagna di Marco Bacini ha sbottato così: “Ognuno è chiamato a fare la propria parte con estrema responsabilità. Serve rispetto delle regole!”. Le sue parole hanno trovato il pieno appoggio da parte dei follower.

La conduttrice di Mattino 5 furiosa su IG

Ma lo sfogo di Federica Panicucci su Instagram non è terminato qui. Infatti, sempre tra le sue Stories ha condiviso un servizio del Tg5 che parlava del menefreghismo di alcune persone che non rispettano le regole del Governo, di conseguenza la quarantena si prolungherà. Per questo motivo la padrona di casa di Mattino 5 ha fatto un appello a tutti gli utenti web di avere più rispetto e senso civico.

“Non è ancora chiaro che dobbiamo restare a casa? Quattro miliardi di persone in casa. Vorrà pur dire qualcosa? Se continuiamo ad uscire alimenteremo il contagio. E allungheremo i tempi per il ritorno alla normalità”, ha detto la collega di Francesco Vecchi.

La fissazione per le pulizie

Federica Panicucci su Instagram lo ha ripetuto più volte, il motto è: “State a casa!”. Qualche giorno fa la conduttrice di Mattino 5 è stata raggiunta telefonicamente dal giornalista di un noto magazine per farle un’intervista.

La professionista toscana ha confessato che è fissata con le pulizie, infatti gran parte delle giornata le passa ad igienizzare gli ambienti. Inoltre ha confessato che non esce di casa da settimane nemmeno per la spesa perché ha riempito le dispense prima della quarantena.