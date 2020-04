Giulia Molino, pioggia di critiche anche alla finale di Amici 2020 (Video)

Il percorso di Giulia Molino ad Amici di Maria De Filippi non è stato semplicissimo. La ragazza, infatti, si è dovuta scontrare con i giudizi, spesso non proprio positivi, di diversi insegnanti. Le critiche non si sono fatte attendere nemmeno durante la finale di ieri sera. A consolare la cantante, però, ci hanno pensato Rudy Zerbi e Maria De Filippi. Come? Vediamolo.

Giulia Molino, critiche da finale

Ad aprire la finale di Amici 2020 sono le esibizioni di Gaia Gozzi e Giulia Molino. La prima canta “Because the Night” mentre Giulia si cimenta in “Dog Days Are Over”. Una bella esibizione per tutti eccetto che per la stampa collegata da casa che non vi hanno visto nulla di particolaremente positivo. Anna Pettinelli che, come abbiamo anticipato, ha avuto diversi scontri con lei l’ha, in un certo senso, difesa. “Penso che Giulia possa migliorare” ha detto.

A difendere Giulia ci pensa Rudy Zerbi che dice chiaramente, in particolare alla stampa, che la voce di Florence, interprete originaria della canzone, è di certo particolare ma che Giulia, a modo suo, è stata brava. Le critiche proseguono anche con l’esibizione successiva in cui Giulia Molino viene ritenuta, sempre dalla stampa, inferiore a Gaia Gozzi.

Inevitabile il dispiacere della giovane. “Quando mi dicono che non ho la mia identità, soffro perché ho lottato tanto per trovare la mia identità” sostiene. Poi conclude “Che questo non mi venga riconosciuto mi dispiace”. A difenderla ci pensa nuovamente Rudy Zerbi che pone l’accento sulla giovane età della ragazza appena 21enne.

Giulia, terza classificata alla finale di Amici 2020

Giulia Molino viene eliminata da Amici 2020 subito dopo queste critiche. La cantante, quindi, perde il confronto che Javier che andrà a scontrarsi con Gaia nella finalissima. Giulia, ovviamente, non riesce a trattenere le lacrime e si sfoga. “Mi è dispiaciuto che fino all’ultimo giorno siano state messe in discussione alcune cose del mio percorso. Hanno detto che urlo, che non ho identità. Dispiace perché so che sono cresciuta, amo la mia musica e spero arrivi a tante persone”.

maria De Filippi cerca di consolare la ragazza “Quando ho iniziato a fare televisione”, ha detto, “leggevo le critiche e non mi capacitavo, ho pianto tanto. Ma il consenso unanime è impossibile, le critiche non sono fatte con cattiveria”. (Clicca qui per il video)