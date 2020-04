“Ai Soliti Ignoti indosso solo abiti blu perché…”: Amadeus confessa il suo problema

Amadeus confessa un suo problema

Forse i telespettatori più attenti avranno notato che Amadeus in tutte le sue conduzioni o ospitate in televisione indossa sempre degli abiti blu. Per quale motivo? Per caso è il suo colore preferito? A quanto pare non dipende dai gusti del padrone dei Soliti Ignoti – Il Ritorno, ma è una scelta dettata per motivi di vista.

Il marito di Giovanna Civitillo, infatti, non riesce a distinguere bene i colori. In poche parole il presentatore e direttore artistico di Sanremo 2020 in una recente intervista al magazine DiPiù Tv ha rivelato di essere daltonico. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha confessato.

Il conduttore dei Soliti Ignoti – Il Ritorno è daltonico

Intervistato dal periodico di gossip DiPiù Tv, Amadeus ha ammesso per la prima volta il suo problema: “Sono daltonico, non del tutto, ma abbastanza per non riconoscere molti colori, in particolare quelli pastello. Io non ho idea di che colore sia la sua giacca”. Rivolgendosi al giornalista il conduttore dei Soliti Ignoti ha ammesso che entrerebbe in confusione se avesse giacche e camicie di tutti i colori.

Per lui sarebbe praticamente impossibile fare gli abbinamenti giusti. Quindi, per evitare casini usa solamente giacche blu e azzurre, in diverse gradazioni, camicie nere o bianche. “Questi sono i colori che riconosco e che posso abbinare senza il rischio di sbagliare. Riconosco anche il rosso, ma non posso vestirmi di rosso: sembrerei il Gabibbo”, ha precisato il padre di José.

Amadeus e la difficoltà a riconoscere tutti i colori

Ma le confessioni di Amadeus al settimanale DiPiù Tv non sono terminate qui. In attesa di tornare a registrare le nuove puntate dei Soliti Ignoti – Il Ritorno, il professionista ha detto che riconosce il rosso e sa che il colore in alto del semaforo significa che bisogna fermarsi e quello in basso, il verde, vuol dire che si può proseguire.

Quando era giovane sperava che essere daltonico lo aiutasse ad evitare di essere chiamato a fare il servizio militare, ma purtroppo non è stato così. Infatti venne arruolato comunque. E a proposito di militare, di recente in un’altra intervista ha detto che a casa fa il minimo indispensabile, ovvero lavare i piatti e sparecchiare.