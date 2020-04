Amici 19, imprevisto durante lo scherzo a Rudy Zerbi: “Ha picchiato un collaboratore” (VIDEO)

Anche in occasione della puntata finale di Amici 19 non è potuto mancare lo l’ultimo scherzo di Maria De Filippi a Rudy Zerbi. Dopo il quiz di Al Bano e Romina, il maestro è stato legato ad un’imbracatura e poi calato all’interno di una piscina colma d’acqua.

A rendere particolarmente divertente questo avvenimento, però, non è stata solo la burla in sé e la reazione della vittima, ma qualcosa che è accaduto dietro le quinte tra lo staff. Ad un certo punto, infatti, pare siano volati spintoni e ceffoni, vediamo cosa è successo.

Lo scherzo a Rudy Zerbi

A trionfare in questa edizione 2020 del talent show è stata Gaia. La putata è stata animata da moltissimi avvenimenti, tra cui lo scherzo al maestro della scuola di Amici 19, Rudy Zerbi. Come di consueto, ormai, la conduttrice ha organizzato una burla per il suo collega che ha fatto sorridere davvero tutti. Dopo averlo legato per bene, la padrona di casa ha pigiato un bottone che avrebbe catapultato il malcapitato in una piscinetta piena d’acqua.

Inutile dire che il maestro ha provato in tutti i modi ad evitare che la De Filippi compiesse tale gesto, ma le sue richieste sono state vane. In men che non si dica, il protagonista è finito in acqua. Subito dopo, la presentatrice è scoppiata a ridere ed ha chiesto scusa al suo collega per quanto accaduto. Rudy, però, ha provato a vendicarsi schizzando dell’acqua a Queen Mary senza, tuttavia, ottenere grossi risultati. (Continua dopo il video)

Caos dietro le quinte di Amici 19

In ogni caso, a creare sgomento è stato una avvenimento accaduto tra due collaboratori. I telespettatori, infatti, durante lo scherzo a Rudy Zerbi hanno notato che lo staff di Amici 19 stesse combinando qualcosa di strano. Sullo sfondo si è visto un tecnico dare uno spintone ed una sberla ad un suo collaboratore. In studio si è percepito qualcosa di strano, ma l’avvenimento non è stato menzionato e si è andati oltre.

I fan, quindi, si sono riversati sui social commentando quanto accaduto e interrogandosi sul motivo di quel gesto. Per il momento, però, non si sa se lo schiaffo sia stato per gioco oppure se i due protagonisti stessero discutendo seriamente. La produzione, nel frattempo, non ha dato alcuna spiegazione in merito.