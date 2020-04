“Vuoi farci morire…?”: Miss Claudia di Avanti un altro esce di seno, la cognato di Paolo Bonolis in accappatoio [FOTO]

Miss Claudia di Avanti un altro da un messaggio ai suoi follower

Attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram Claudia Ruggeri ricorda ai follower un nuovo appuntamento in replica di Avanti un altro. La cognata di Paolo Bonolis ha chiesto al pubblico di rimanere a casa e godersi le puntate del game show in attesa di tornare alla normalità e con gli episodi inediti.

La scelta di Mediaset di sospendere il programma col mini-mondo non ha per niente convinto i telespettatori. Infatti molti di loro hanno chiesto a Miss Claudia delle spiegazioni mostrando la loro disapprovazione per quello che è accaduto un paio di settimane fa. Anche lo stesso Bonolis non è d’accordo e questo potrebbe causare il suo addio al Biscione e il ritorno in Rai. (Continua dopo il post)

Claudia Ruggeri e la foto in accappatoio su Instagram

Ma la stessa Claudia Ruggeri il giorno prima aveva postato un altro scatto piccante. La cognata di Paolo Bonolis si è mostrata in accappatoio appena uscita dalla doccia. L’indumento non è chiuso del tutto, quindi i follower hanno notato parte del su abbondante décolleté.

Ovviamente la sua iniziativa social ha infiammato il web e in pochissimo tempo sono piovuti migliaia di mi piace e commenti di ogni tipo. Non è la prima volta che Miss Claudia di Avanti un altro realizzare degli scatti del genere e tutte le volte riscuote un grandissimo successo. E pensare che in tanti le danno dell’antipatica e che se la tira. Voi cosa ne pensate? (Continua dopo il post)

Terza puntata in replica di Ciao Darwin 8 – Terre Desolate

In attesa di vedere le puntate inedite del game show Avanti un altro, su Canale 5 prosegue la messa in onda delle repliche di Ciao Darwin 8 – Terre Desolate. Questa sera, infatti, sabato 4 aprile 2020 alle 21:30 verrà trasmesso il terzo appuntamento dedicato a Giuliette contro Messaline con Paolo Bonolis.

Al fianco del conduttore romano ci sarà come sempre il Maestro Luca Laurenti. Anche questo programma sta riscuotendo un successo strepitoso con picchi di sei milioni di telespettatori battendo anche il Meglio di Viva RaiPlay di Rosario Fiorello.