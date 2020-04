Giovanna Abate torna negli studi di Uomini e Donne, parla la Mennoia: “Novità in arrivo”

Gira voce che in queste ore Giovanna Abate sia stata convocata negli studi Elios di Roma di Uomini e Donne. A sganciare la bomba è stata Raffaella Mennoia, la quale ha spiegato che qualcosa stia bollendo in pentola.

La caporedattrice del programma pomeridiano di Maria De Filippi, ovviamente, non ha potuto specificare la natura delle novità, tuttavia, pare che molto presto i fan potrebbero avere una sorpresa.

Il ritorno di Giovanna Abate a Uomini e Donne

Giovanna Abate è stata avvistata a Uomini e Donne. La Mennoia ha chiarito di aver chiesto alla ragazza di raggiungere gli studi per discutere di alcune cosette. Ovviamente, la fanciulla si è presentata con tanto di mascherina ed ha rispettato, come tutti i collaboratori Mediaset, le distanze di sicurezza e tutte le disposizioni governative. Ad ogni modo, la caporedattrice ha esordito chiedendole come stesse procedendo questa quarantena.

La tronista, allora, ha detto di aver riscoperto di essere un’abile donna di casa e di aver ricevuto i complimenti da suo padre, il quale l’ha dipinta come una moglie perfetta. Questo, sicuramente, contribuisce ad accrescere l’ego della romana. Dopo aver affrontato questa tematica, però, la Mennoia è passata a snocciolare il punto focale del loro incontro. La ragazza è stata convocata negli studi Elios di Cinecittà per poter parlare di alcune interessanti novità in arrivo.

Le ipotesi su ciò che starebbe per accadere

A quanto pare, al trono classico di Uomini e Donne ci saranno dei cambiamenti che vedranno come protagonista Giovanna Abate. Per adesso, Raffaella non ha detto di che novità si parli, però, i fan hanno cominciato a fare delle ipotesi. Alcuni ritengono che la conduttrice abbia deciso di trovare una soluzione per tornare in onda con il trono classico nonostante l’emergenza sanitaria in atto.

Altri, invece, hanno ritenuto fosse più logico pensare che la produzione stia lavorando per fare una sorpresa ai fan intrattenendo i telespettatori. L’idea che il trono classico possa andare in onda con i protagonisti in collegamento webcam è alquanto bizzarra. Tuttavia, considerando l’ambiguo momento che stiamo vivendo tutti, nessuna opzione è da considerarsi esclusa. Non ci resta che attendere per scoprire tutto.