Striscia la Notizia, l’ex velina la combina grossa: semi nuda tra gli squali, lato B in primo piano [FOTO]

La carriera artistica di Giulia Calcaterra

Ricordate Giulia Calcaterra? Quest’ultima ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando a Miss Italia nel 2011. L’anno successivo è stata una delle protagoniste di Italia’s Got Talent presentandosi come ginnasta. Ma la popolarità l’ha trovata nella stagione televisiva 2012-2013 quando è stata chiamata a Striscia la Notizia, insieme alla mora Alessia Reato col ruolo di velina bionda.

Successivamente l’influencer ha partecipato anche al reality show di Canale 5 L’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi. Da anni la ragazza si p allontanata dal piccolo schermo dedicando al fitness e lavora anche sul suo account Instagram di seguito da oltre 780 mila follower.

La nuova foto piccante su Instagram

E proprio sul suo profilo IG spesso Giulia Calcaterra posta delle foto dove mette in evidenza le sue curve mozzafiato. Nel suo ultimo post l’ex velina di Striscia la Notizia ha letteralmente mandato in tilt tutti coloro che la seguono sul social network. Nello scatto in questione l’influencer è stata fotografata dall’alto mentre nuota felice e senza timore tra le limpide acque delle Bahamas.

Ovviamente è un’immagine amarcord visto che la giovane è in quarantena come tutti gli italiani. L’ex collega di Alessia reato indossa un micro costume a due pezzi e, grazie alla prospettiva il suo lato B tonico e alto appare in primo piano. La donna sembra non avere paura dei piccoli squali che si trovano a pochi metri da lei. (Continua dopo il post)

Giulia Calcaterra: l’allontanamento dalla tv e i rapporti con Alessia Reato

Non è la prima volta che Giulia Calcaterra ha delle iniziative del genere. L’ex velina di Striscia la Notizia è un’amante della natura e la foto descritta prima è la dimostrazione. La ragazza ha deciso di allontanarsi dallo spettacolo per sua scelta affermando che lei non è portata per quel mondo.

In un’intervista rilasciata ad un noto magazine di gossip la giovane aveva parlato anche del suo rapporto con Alessia Reato. In pratica tra le due non c’è un’amicizia e non si sono mai sopportate quando lavoravano entrambe nel tg satirico di Antonio Ricci.