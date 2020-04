Barbara D’Urso, le conseguenze della petizione contro di lei: ecco cosa accadrà davvero

Tutti stanno parlando della petizione in atto su Charge.org contro Barbara D’Urso e i suoi programmi, ma quali sono le vere conseguenze di questa raccolta di firme? Molti utenti stanno appoggiando quest’iniziativa virtuale finalizzata alla chiusura dei programmi della conduttrice, ma questo accadrà davvero?

Attualmente il numero di consensi ha superato le 400 mila firme in pochi giorni. Il traguardo è posto a 500 mila ed è probabile che venga raggiunto nell’arco di pochissimo tempo. Ebbene, cosa accadrà se il numero di consensi continuerà a salire? Lady Cologno andrà davvero a casa? Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza dinanzi tutte queste domande.

Precisazione sulla petizione contro Barbara D’Urso

In questi giorni, molti telespettatori si sono uniti contro Barbara D’Urso organizzando una petizione dalle conseguenze molto aspre. Nel caso specifico, a seguito della preghiera in diretta a Live non è la D’Urso, la popolazione si è indignata attaccando la presentatrice per non aver rispettato la laicità dello Stato Italiano. Ad ogni modo, questo sembra più un pretesto finalizzato a fare fuori, una volta per tutte, i programmi di Lady Cologno, considerati un esempio di immoralità per molti.

In ogni caso, è necessario fare delle precisazioni. Innanzitutto, questa raccolta di firme è rivolta all’azienda per cui lavora la conduttrice e non a lei in persona. L’obiettivo principale, infatti, è quello di fare presente ai vertici di Mediaset un malcontento alquanto diffuso per l’operato degli ultimi anni. Per tale motivo, attraverso questo gesto estremo, si spera che la rete del Biscione adotti delle modifiche sostanziali ai format prodotti.

Le conseguenze per Mediaset

Nel concreto, quindi, è alquanto improbabile che questa petizione contro Barbara D’Urso possa portare tra le conseguenze la totale cancellazione delle sue trasmissioni. Molto più verosimile, invece, è l’ipotesi secondo cui, attraverso questa rivolta da parte dei telespettatori, l’azienda adotti delle modifiche per venire in contro alle esigenze del pubblico.

In definitiva, non si conoscono le manovre che Mediaset potrebbe adottare a seguito di questa petizione, anche perché l’azienda non si è mai espressa a riguardo. Tuttavia, è probabile che si chieda alla conduttrice di apportare dei cambiamenti.