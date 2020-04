Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia parla di Paolo Ciavarro:”E’ un esempio per i nostri figli”

Clizia Incorvaia è stata una delle protagoniste del Grande Fratello Vip. All’interno della casa ha ritrovato, dopo un periodo abbastanza complicato a causa delle separazione dall’ex marito, ha ritrovato l’amore al fianco di Paolo Ciavarro. I due si sono incontrati e piaciuti sin dal primo momento anche se ci hanno messo un po’ a confessarlo.

Ora lei, dall’esterno della casa, continua a sostenerlo sia sui sociale che tramite interviste sui giornali e settimanali. A proposito di interviste, la bella influencer ha parlato a lungo in diretta sul profilo instagram del settimanale Chi. L’argomento, manco a dirlo, il Grande Fratello Vip e il suo fidanzamento con Paolo Ciavarro.

Clizia e Paolo: la storia nata nel casa del Grande Fratello

Clizia Incorvaia dopo pochi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip ha mostrato il suo interesse per Paolo Ciavarro. La bella influencer, infatti, ha raccontato di aver trovato un certo feeling intellettivo oltre a chiarire che dal suo punto di vista si tratta di un bellissimo ragazzo. All’improvviso, durante una chiacchierata serale in giardino i due si sono lasciati andare ad un intenso e lungo bacio.

I protagonisti della vicenda, però, hanno preferito lasciare i coinquilini all’oscuro di tutto. Alfonso Signorini ha mostrato le dolci immagini durante la puntata rendendo pubblico il loro feeling. A distanza di poche ore, mentre la bella influencer era in piscina, si è tuffato anche Paolo e in questa circostanza è scattato un nuovo focosissimo bacio.

A distanza di alcuni giorni Clizia, però, è stata costretta a lasciare la casa del Grande Fratello. La bella siciliana, infatti, è stata punita per aver detto una frase decisamente infelice sui pentiti. Questo ha, comprensibilmente, mandato in crisi Paolo che ha comunque continuato il suo percorso. Ora i due sono costretti a vivere la loro relazione a distanza. I messaggi di affetto sono praticamente all’ordine del giorno, in attesa di potersi rincontrare e viversi nella quotidianità.

Il sostegno di Clizia Incorvaia a Poalo Ciavarro

Clizia Incorvaia, come detto in precedenza, ha rilasciato una lunga intervista in diretta sul profilo instagram del settimanale Chi. La bella influencer ha parlato di Paolo Ciavarro e soprattutto ha cercato di spiegare all’Italia perchè merita di vincere.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha spiegato che Paolo può essere un esempio per i nostri figli. Il motivo è abbastanza lampante, si tratta di un ragazzo a modo, educato che non cerca la discussione a tutti i costi. In chiusura Clizia sottolinea che la vittoria del fidanzato sarebbe un modo per dimostrare che per fare tv non bisogna essere trash.