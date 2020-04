Renzo Arbore, tanta paura per il cantante che ha avuto una broncopolmonite

Renzo Arbore, 40 giorni in casa per Natale e tanta sofferenza

Renzo Arbore in una recente intervista ha raccontato di avere tanta paura del coronavirus. Lo scorso Natale Infatti l’uomo è stato parecchio male, ha vissuto una situazione tanto critica che adesso lo fa spaventare più di chiunque altro. Proprio per questo è stato costretto a rimanere in casa per 40 giorni. Adesso è guarito, ma l’attenzione non può che rimanere alta.

Ovviamente a quei tempi non si poteva parlare di coronavirus, anche se aveva già fatto il suo exploit in Cina. Però Arbore sa bene cosa si prova ad avere la broncopolmonite e immagina quello che stanno passando coloro che hanno contratto il virus. La sua più grande paura è ritornare a stare male, ritrovarsi nella stessa situazione, se non peggio. Lo fa soffrire pensare che molti sono morti senza poter dare l’ultimo saluto ai propri cari.

Renzo Arbore e il rimprovero ai napoletani

Renzo Arbore in questi giorni si è soffermato sulla questione coronavirus dopo aver visto dei video in cui tante persone erano in giro per le strade di Napoli, facendo capire e dando dimostrazione di non essere disposte a sottostare alle regole imposte dal governo. Conte Infatti ha vietato le uscite senza un valido motivo e ovviamente gli assembramenti. Ma in Campania queste regole non sembrano essere state accolte bene, dato che chiunque fa un po’ quello che vuole.

Ultimamente in TV si è sentito parlare di un virus peggiore della guerra, lui però sa cosa vuol dire vivere con una guerra in atto. Ricorda benissimo la paura che si provava quando si sentivano i botti, quindi non può confermare quanto detto dai più. Secondo il suo parere il virus si può sconfiggere Basta semplicemente rispettare le regole, cosa che il popolo italiano, anche se non tutto, sta dimostrando di non voler fare.

Un grande privilegio che tanti non hanno

Il cantante sembra essere ottimista, nonostante abbia non poca paura. Proprio quest’anno festeggerà 83 anni e spera di poter festeggiare fuori casa. D’altronde lui ha già trascorso diversi mesi da recluso. Ma sa bene di essere privilegiato perché rispetto alle persone comuni, lui e chi come lui ha la possibilità di vivere il periodo in maniera totalmente diversa da chi economicamente non sta bene.

Renzo Arbore, una persona buona, umile e rispettosa nella quale la gran parte degli italiani che oggi vive in casa 24 ore su 24 riesce a rispecchiarsi. Non si può fare altro che essere ottimisti e pensare che tutto questo prima o poi finirà E ognuno di noi potrà tornare alla vita di tutti i giorni.