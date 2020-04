Fabrizio Corona è di nuovo nei guai, ecco cosa ha combinato

Fabrizio Corona invita il personal trainer a casa, denunciato

Fabrizio Corona nuovamente al centro del gossip, questa volta l’ex re dei paparazzi ha ricevuto una diffida dalla questura di Milano perché ha invitato a casa il suo personal trainer. Questa notizia è giunta stamattina. L’ex di Nina Moric E di Belen Rodriguez ha invitato il suo personal trainer nella casa in cui sta scontando la detenzione domiciliare.

Alla domanda che gli è stata posta, ha risposto di averlo chiamato perchè si vuole mantenere in forma fisica ottima anche durante il periodo della quarantena. Peccato però che non si possa fare. Tutti i comuni mortali in questo momento stanno rinunciando a qualcosa anche di più importante rispetto all’allenamento fisico. Non si vede il motivo per il quale lui non possa rinunciare alle attenzioni del personal trainer e non possa allenarsi da solo.

Fabrizio Corona, perché non fare una videochiamata al suo personal trainer?

Fabrizio Corona, avrà tra l’altro una palestra a tutti gli effetti in casa, Quindi tutti gli strumenti utili per allenarsi al meglio. Quindi perché non approfittare dei suoi privilegi e magari chiamare il suo allenatore, per farsi seguire e consigliare in videochiamata?

Purtroppo però bisogna dire che conosciamo Fabrizio Corona e sappiamo che più che la necessità di un allenamento, lui sente la necessità di muoversi contro le regole, di non rispettare i divieti. La sua natura è proprio questa, ecco perché è agli arresti domiciliari. Ciò significa che non ha ancora capito bene la lezione, errori su errori dei quali continua a non pentirsi.

Dopo la diffida e la denuncia il prossimo passo sarà una pena grave

Ad ogni modo, l’uomo è stato diffidato e denunciato, il prossimo passo sarà sicuramente una pena molto più grave. Anche il suo personal trainer è stato denunciato e minacciato, qualora dovesse essere visto nei pressi dell’abitazione di Fabrizio potrebbe andare incontro a qualcosa di molto grave.

Fino ad ora qualunque personaggio conosciuto, della TV, del mondo dello spettacolo e del gossip ha invitato gli italiani a rimanere in casa per affrontare al meglio il coronavirus e sconfiggerlo una volta per tutte. Fabrizio è l’unico a fare l’esatto opposto, forse per far parlare di sé, Forse per affermare la sua immagine da idolo.

Intanto in questi giorni si era parlato di lui anche per quanto riguarda il gossip. Nina Moric infatti durante delle dirette su Instagram e in alcune storie ha scritto di amarlo ancora, che lui è l’unica persona al mondo della quale si è fidata e continua a fidarsi ancora oggi.