Antonio Zequila, colpo basso per Sossio: tira fuori un oscuro retroscena sul calciatore, caos sul web

Antonio Zequila proprio non ha digerito l’essere uscito dalla casa del GF VIP e, soprattutto, il fatto che Sossio sia arrivato in finale. Per tale ragione, una volta tornato alla sua vita, ha deciso di pubblicare un post volto a screditare il suo ex compagno d’avventura.

Nel caso specifico, l’attore ha pubblicato un trafiletto legato alla carriera calcistica di Aruta tirando in ballo l’avvenimento per il quale fu espulso dalla squadra a seguito di una rissa. I fan, però, non hanno apprezzato per nulla questo colpo basso e lo hanno pesantemente attaccato.

Il colpo basso di Antonio verso Sossio

Se in casa i concorrenti si sono divertiti a far credere a Sossio che Antonio Zequila sarebbe rientrato, quest’ultimo si è divertito nel rivangare il passato del calciatore. Diversi anni fa, Sossio fu squalificato dalla sua squadra a seguito di una rissa avvenuta durante la partita Frosinone-Latina. Quella è una macchia che ha timbrato per sempre la carriera del calciatore, pertanto, l’attore ne ha approfittato per screditarlo pubblicamente.

In particolar modo, Er Mutanda ha fatto leva sul fatto che il suo ex coinquilino l’avesse definito un cafone e antisportivo. Ebbene, questo increscioso episodio accaduto nel passato del compagno della Bennardo dovrebbe evidenziare proprio il contrario. Il tentativo dell’ex gieffino era quello di screditare il concorrente in modo che il pubblico cambiasse idea su di lui e lo eliminasse non appena ci fosse stata la possibilità.

Il popolo del web attacca Zequila

A quanto pare, però, il gesto di Antonio Zequila contro Sossio è stato visto in modo completamente diverso dai fan. Molti sostenitori dell’ex cavaliere di Uomini e Donne, infatti, si sono scagliati contro l’attore accusandolo di essersi comportato in modo davvero pessimo. Pur di mettere in cattiva luce il suo rivale, ha tirato in ballo questioni risalenti a molti anni fa che non hanno nessuna attinenza con l’attuale percorso di Aruta.

Stando a quanto emerso, dunque, questo tentativo di Zequila non ha fatto altro che inasprire ancor di più l’opinione dei telespettatori contro di lui rafforzando, invece, l’apprezzamento verso Sossio. Antonio pagherà caro questo gesto? Lo vedremo mercoledì prossimo.