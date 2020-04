Belen Rodriguez, ho sofferto molto ma ora ho una corazza

Belen Rodriguez e la sua quarantena: ecco cosa sta facendo in questi giorni la bella argentina e come reagisce a quanto accade

Belen Rodriguez racconta di quando soffriva la lontananza, ma ora per lei è tutto diverso. In un’intervista a Vanity Fair ha raccontato che in questo periodo di quarantena ha avuto difficoltà a interagire con gli altri, ma soprattutto che il suo modo di soffrire molto diversa da quello altrui.

Belen infatti, è tutt’altro che un tipo sedentario: fa spesso lunghi viaggi, tante vacanze, esce molto di frequente e fa tanta attività fisica. Adesso che il mondo si è fermato, lei ha avuto modo di guardarsi dentro ed inoltre, anche di guardare quello che è stato suo lavoro nell’ultimo periodo. La ragazza non ha perso occasione per condividere con i suoi fans questo particolare momento, cercando di far capire, che lo sta vivendo con difficoltà.

Belen Rodriguez e la sua quarantena

Belen Rodriguez ha spiegato che sta approfittando di questo periodo di tranquillità passato a casa insieme al suo compagno Stefano Di Martino, per cercare su internet tutte le cose che ha fatto andando anche vedere alcune trasmissioni, film, programmi televisivi dove ha partecipato. È un modo per giudicarsi e per cercare di correggere gli errori in futuro. Inoltre.

l’Argentina ha anche raccontato che sua madre e suo padre vivono nello stesso palazzo, quindi lei è l’opportunità di vederli incontrarli e per questo non sente la loro mancanza in maniera eccessiva. Purtroppo invece, Cecilia Rodriguez si trova distanza e quindi non possono trascorrere del tempo insieme perché chiaramente, ognuno è in isolamento.

Lo stato d’animo della showgirl

Insieme al compagno Stefano Di Martino e suo figlio, Belen Rodriguez sta attraversando questo momento particolare di isolamento nel modo migliore possibile. Infatti sta lavorando a molto su se stessa per cercare di capire quali sono gli errori che ha fatto nel corso della sua carriera e sta cercando anche di evitarli in futuro.

La nota showgirl sta approfittando di questi momenti, tra le altre cose, per ottenere subito dei miglioramenti anche della sua attività professionale. Ha anche raccontato un aneddoto della sua vita. Quando è partita dall’Argentina per l’Italia, ha dovuto fare i conti con la distanze e quindi, soffriva molto la lontananza.

Invece adesso non sente questa grande difficoltà perché di fatto ha imparato a essere forte e a prendere le cose in maniera completamente differente.