Giancarlo Magalli contro Barbara D’Urso “Meglio che tu faccia i tutorial altrimenti…”

Giancarlo Magalli al veleno contro Barbara D’Urso e i suoi tutorial: frecciatine in diretta televisiva

Giancarlo Magalli si scaglia contro Barbara D’Urso. Infatti nei suoi programmi, molto spesso Barbara D’Urso parla di quella che è l’emergenza Coronavirus facendo tante supposizioni e anche talvolta con dei tutorial discutibili. In merito a questo modo di fare della sua collega, Giancarlo Magalli ha voluto dire la sua opinione.

Quando Barbara ha realizzato dei tutorial dove ad esempio, spiegava come lavare correttamente le mani oppure come togliere o mettere la mascherina o i guanti, subito è partita la frecciatina da parte del conduttore de I Fatti Vostri.

Ha voluto dire e lo ha fatto in diretta nel programma di Rai 2 che i tutorial non sono certo quello di cui le persone hanno bisogno in questo momento. Secondo il conduttore, sarebbe meglio cercare di cancellare questo modo di fare che può essere soltanto controproducente.

L’ironia di Giancarlo Magalli

Giancarlo Magalli è stato ironico sui tutorial messi in campo da Barbara D’Urso in questo periodo di quarantena. Ha detto con una frecciatina, che se non ci fosse stato qualcuno a spiegare come togliere i guanti di certo non avremmo saputo farlo. Inoltre, ha voluto anche sottolineare che secondo lui, in questo momento, cercare di commentare su come fare qualsiasi cosa non è certo la cosa migliore.

Inoltre, già qualche settimana fa aveva commentato il ritorno di Barbara D’Urso come attrice nella fiction Dottoressa Giò. A chi gli aveva chiesto perché non era d’accordo, aveva detto che secondo lui non è vero che Barbara D’Urso non recitava da 22 anni, perché in realtà lo fa tutti i giorni.

Le frecciatine a Barbara D’Urso

In passato nella puntata di Tv Talk, ospite di Bernardini, Giancarlo Magalli già aveva detto la sua opinione non proprio positiva su Barbara D’Urso. Nei giorni scorsi invece, è arrivata una nuova frecciatina nei confronti della conduttrice di Mediaset che è sempre stata presa di mia da Magalli perché non ritenuta opportuna in determinate occasioni.

Adesso cosa farà Barbara D’Urso? Probabilmente risponderà per toni nel corso della sua diretta oppure lo invierà. Quello che è certo è che potrebbe anche decidere di fargli un dispetto e realizzare un nuovo tutorial per il suo pubblico in modo da dare un chiaro segnale al suo concorrente televisivo.