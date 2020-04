Alessandra Celentano Amici 19 lascerà il programma? Rapporti tesi con Maria De Filippi

Alessandra Celentano e Maria De Filippi ai ferri corti: è vero che la professoressa lascerà la trasmissione Amici?

Alessandra Celentano ha un rapporto abbastanza teso, nell’ultimo periodo, con Maria De Filippi. Secondo i bene informati, ci potrebbe essere l’ipotesi di una rottura tra le due e quindi molto probabilmente, la docente potrebbe decidere di fare un passo indietro e non partecipare più alla trasmissione Amici.

Anche nella puntata finale, Alessandra è stata molto spigolosa pure se Maria De Filippi aveva cercato di fare in modo che potesse godersi la serata nel modo più sereno possibile. In particolare, la presentatrice quando non la docente non ha salutato il ballerino Nicolai primo eliminato della puntata, subito aveva avuto da ridire dicendo che Alessandra non era stata educata

Alessandra Celentano e lo scontro in tv

Maria De Filippi ha detto che Alessandra Celentano si sarebbe dovuta alzare quando è uscito il ballerino Nicolai perché è già un momento in cui non ci si può abbracciare, almeno sarebbe stato un segno di educazione. Alessandra ha detto che non era una questione di rispetto, ma piuttosto è che lei non vedeva perché era necessario alzarsi davanti a un ballerino che secondo lei non era certo stato eclatante, nel corso delle sue performance.

Con questa frase è calato il gelo tra lei e la conduttrice tant’è che già i rumors in passato erano stati molto pesanti tra le due. Secondo i ben informati, la professoressa e la conduttrice nella prossima edizione non si troveranno insieme. La docente, potrebbe decidere di dire basta alla trasmissione proprio perché non va più d’accordo con Maria De Filippi.

I rumors sul rapporto con Maria De Filippi

Il rapporto tra Alessandra Celentano e Maria De Filippi si è irrimediabilmente inclinato. Quello che è chiaro, è che nonostante rappresenti un punto di riferimento per tutti. Comunque Alessandra non è fondamentale nell’ambito del programma e quindi, potrebbe anche decidere di farle fare un passo indietro.

Che cosa accadrà? Nella prossima edizione ci saranno delle grandi novità. Del resto, anche Maria De Filippi aveva annunciato dei cambiamenti nel corso del talent show più amato dagli italiani.

Nelle prossime settimane potrebbero uscire nuove indiscrezioni. Quindi non è escluso che a breve potrebbe già essere confermata la notizia del passo indietro per la docente di entrare nella trasmissione. Di certo, nella finale di ieri gli animi erano alquanto tesi.