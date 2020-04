Armando Incarnato, frecciatina a Veronica su Instagram? “Sembri un’altra…” (FOTO)

In questi giorni lunghi ed estenuanti di quarantena, alcuni protagonisti di Uomini e Donne non hanno perso la voglia di continuare ad attaccarsi e a lanciare frecciatine sui social. Nel caso specifico, Armando Incarnato ha pubblicato un post alquanto criptico che sembra riferito proprio alla sua ex Veronica Ursida.

Il nome della dama non è mai saltato fuori, ma il contenuto delle dichiarazioni del cavaliere sembra essere alquanto esaustivo. Si parla di labbra gonfie, ciglia finte e chiacchiere, pertanto, i riferimenti conducono tutti verso un’unica persona.

La frecciatina di Armando Incarnato su Insatgram

Alcune ore fa, Armando Incarnato ha pubblicato una Instagram Stories che sembra essere finalizzata ad attaccare Veronica. Il cavaliere ha voluto criticare l’atteggiamento di una dama la quale non ha fatto altro che parlare male di lui nelle ultime dirette social. Il napoletano, però, ci ha anche tenuto a mettere in evidenza come la quarantena stia contribuendo a far venir fuori le persone, sia interiormente sia esteriormente.

La destinataria del suo attacco, infatti, sta cominciando a vedere le proprie labbra sgonfiarsi e le ciglia a diventare meno folte. Anche i denti appaiono completamente diversi rispetto al solito. Il protagonista dello sfogo, poi, ha esortato la donna in questione a parlare di altro nelle sue dirette, perché le conviene. Nella parte conclusiva del suo intervento, poi, il cavaliere ha ribadito quanto certe persone dessero molta più importanza all’apparire piuttosto che all’essere. (Continua dopo la foto)

La precedente diretta di Veronica

Le frecciatine, dunque, sembrano tutti riferiti alla Ursida. Un po’ di giorni fa, infatti, Veronica ha registrato delle dirette su Instagram in cui ha fatto qualche riferimento alla sua storia con Armando Incarnato. In particolar modo, la Ursida, nel rispondere alla domanda di un fan, aveva detto di aver dato troppo spazio a persone che non lo meritavano affatto.

Per tale motivi, tra i suoi buoni propositi c’è, sicuramente, il voler privilegiare chi realmente lo merita. Armando si è subito sentito chiamato in causa ed ha risposto per le rime. Per adesso questo è l’ultimo aggiornamento. Non ci resta che attendere per vedere se Veronica darà luogo ad una replica ulteriore.