“Ti fa rodere il c*lo…”: Naike Rivelli, la protesta sulla tazza del water, nuovo affondo a Chiara Ferragni [VIDEO]

Naike Rivelli torna alla carica contro Chiara Ferragni

A distanza di qualche giorno Naike Rivelli è tornata a carica con un altro personaggio molto seguito sui social. Dopo le accuse contro Barbara D’Urso per aver recitato L’Eterno Riposo in tv, ora la 45enne si è scagliata nuovamente nei confronti di Chiara Ferragni. C’è da sottolineare che la figlia di Ornella Muti non ce l’ha personalmente con lei ma quello che continua a fare da un mese a questa parte.

Per chi non lo sapesse la nota influencer e moglie di Fedez sponsorizza gli Oreo, dei biscotti che secondo la modella sarebbero cancerogeni alla salute. Ricordiamo che parte della vendita di questo prodotto personalizzato col marchio Ferragni è stata donata per acquistare del materiale medico.

La protesta contro i biscotti Oreo

Naike Rivelli, però, non riesce proprio a digerire che Chiara Ferragni pubblicizza un prodotto che secondo lei fa male ai bambini ma anche ai grandi. Quindi, direttamente seduta sulla tazza del water ha lanciato un nuovo appello. Inoltre nella clip è possibile vedere i suoi due nipoti, figli della sorella Carolina che buttano nella pattumiera gli Oreo dicendo che non sono buoni per loro.

Oltre al video la 45enne ha scritto la seguente didascalia: “In fondo siamo tutte e due donne italiane, con famiglia e bimbi in casa. Tu a Milano in quarantena noi in Piemonte. Il mio è un appello serio”. (Continua dopo il video)

Naike Rivelli e l’appello a Chiara Ferragni

Nel video in questione si vede anche un articolo de Il Messaggero che parla degli Oreo in edizione limitata col marchio di Chiara Ferragni con un prezzo spropositato. A quel punto Naike Rivelli ha chiesto alla moglie di Fedez, visto che lei ha un grosso seguito, quasi 20 milioni di follower su Instagram, di aiutarla a cambiare questo mondo.

La nota fashion blogger cremonese accoglierà la richiesta della 45enne? Nel frattempo sotto il post sono apparsi diversi commenti a favore della modella, mentre altri utenti l’hanno criticata come sempre.