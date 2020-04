“Quarantena tra le lenzuola…”: Elisabetta Canalis senza biancheria intima a letto, fan in tilt [FOTO]

Elisabetta Canalis preoccupata per l’emergenza Covid-19

Anche Elisabetta Canalis è molto preoccupata per quello che sta accadendo negli Stati Uniti. Ricordiamo che l’America è diventato il primo Continente come numero di contagi di Covid-19. L’ex velina di Striscia la Notizia abita a Los Angeles, precisamente a Malibù da qualche anno, ovvero da quando ha sposato l’imprenditore Brian Perri. Dalla loro unione è nata la piccola Skyler Eva che spesso appare nei video e nelle foto postate dall’attrice sarda su IG.

E a proposito di social network, il profilo della soubrette e seguito da oltre 2,5 milioni di follower che quotidianamente attendono con impazienza dei suoi contenuti. Qualche ora fa l’ex collega di Maddalena Corvaglia ha condiviso un nuovo scatto sensuale, ovvero mentre si trova nel letto avvolta nel lenzuolo bianco.

L’ex velina tra le lenzuola: lo scatto su Instagram

Questa volta Elisabetta Canalis si è davvero superata. L’ex velina di Striscia la Notizia ha voluto fare un dono a tutti coloro che la seguono su Instagram con una foto davvero piccante. L’attrice sarda è riuscita ad essere super sexy anche nelle prime ore del mattino, quando si è appena svegliata. Nello scatto in questione la madre di Skyler Eva è stata fotografata sdraiata sul letto avvolta in un lenzuolo bianco.

Un’immagine decisamente semplice, ma nello stesso tempo molto accattivante. L’ex fiamma di George Clooney a corredo del post ha scritto la seguente didascalia: “Lazy days #quarantine (Giorno pigro #quarantena)”. Nonostante la foto è con l’effetto bianco e nero la Canalis è riuscita a colorare la giornata dei follower. (Continua dopo il post)

Elisabetta Canalis e l’attività fisica in casa

Come era prevedibile l’ultimo scatto in ordine di tempo postato da Elisabetta Canalis su Instagram ha riscosso un grande successo. Infatti in poco tempo la foto ha ottenuto migliaia di mi piace e complimenti per il suo aspetto fisici. Un corpo mozzafiato che l’ex velina di Striscia la Notizia tiene allenato ogni giorno.

Anche se non può recarsi in palestra per via della quarantena, la soubrette sarda fa fitness tra le mura domestiche. Più delle volte realizza delle dirette sui social oppure realizza delle clip per insegnare i follower a rimanere in forma.