Serena Enardu parla di Pago: “Il rapporto è diverso, lui è cambiato…” poi il retroscena sull’infanzia

Serena Enardu, nel corso di una recente intervista su Giornale.it, è tornata a parlare della sua storia con Pago ed ha tirato fuori dei retroscena inaspettati sul suo passato e sulla sua vita. L’ex gieffina è partita dall’esperienza nel reality show per poi passare alla sua vita sentimentale.

Successivamente, però, non sono mancati i riferimenti ad alcuni avvenimenti accaduti nella sau infanzia che l’hanno molto destabilizzata. Inoltre, ha anche svelato di essere stata in cura da una psicologa. Vediamo tutti i dettagli.

Le parole di Serena sulla storia con Pago

La storia d’amore tra Serena Enardu e Pago sta procedendo, tuttavia, ci sono molte cose che sono cambiate in tutto questo tempo. A seguito della riappacificazione nella casa del Grande Fratello VIP, i due hanno deciso di gettarsi il passato alle spalle e di guardare solo avanti. Adesso stanno affrontando questa quarantena insieme, cosa che sta mettendo a dura prova la loro relazione.

Ad ogni modo, l’ex tronista di Uomini e Donne non ha potuto fare a meno di rivelare che la loro storia è completamente cambiata rispetto a prima. Adesso, infatti, il cantante non si fida più di lei come un tempo, pertanto, la sarda deve impegnarsi molto di più per tenere unito il loro legame. Prima, infatti, lei tendeva a vivere il rapporto di coppia come se fosse single, cercando di contare sempre solo su se stessa. Ora, però, le cose sono completamente diverse, e la donna rende sempre partecipe il suo compagno.

Il retroscena sul passato della Enardu e l’aiuto psicologico

Durante l’intervista, poi, Serena Enardu ha toccato anche argomenti che esulano da Pago. Per esempio ha spiegato di quando da piccola veniva fermata per strada insieme a sua sorella gemella Elga. Le due, infatti, sono identiche, cosa che ha sempre generato particolare clamore tra le persone. Per tale ragione, la Enardu ha ammesso di essere cresciuta con i riflettori puntati addosso.

Infine, la protagonista dell’intervista ha svelato anche di essere stata in cura da uno psicologo. Quando la storia con Pacifico volse al termine, lei sentì il bisogno di farsi aiutare. La donna ha ammesso che è stato proprio grazie a questo supporto se è riuscita a superare le sue paure e le sue remore.