“Biricchina, cosa fai con quella mano?”: Elodie, la vestaglia si apre troppo e accende le fantasie dei fan [FOTO]

Elodie Di Patrizi rimanda la sua tournée

Il profilo Instagram di Elodie sta crescendo sempre di più, infatti è arrivato a 1,7 milioni di follower. Quest’ultimi quasi ogni giorno hanno la possibilità di vedere la loro beniamina che posta delle foto, realizza dirette o annuncia delle novità. Ricordiamo che al momento la Di patrizi come il resto degli italiani si trova in quarantena per l’emergenza Coronavirus.

Per questo motivo il tour che era previsto in primavera è stato temporaneamente rimandato in autunno, sempre se in quel periodo siamo tornati alla normalità. Nel frattempo la cantante italo-francese trascorre il tempo dormendo, oppure giocando con i Lego. Di recente, però, la fidanzata di Marracash ha acceso le fantasie dei seguaci con uno scatto molto seducente.

La cantante romana e lo scatto piccante su Instagram

Di recente Elodie si mostra in versione acqua e sapone, quindi senza un filo di trucco sul suo profilo Instagram. La cantante nata nella scuola di Amici di Maria De Filippi è riuscita a catturare l’attenzione dei follower, circa 1,7 milioni, per la sua straordinaria bellezza e un fascino che solo poche donne hanno. Ma nella foto in questione al popolo del web non è sfuggito un dettaglio.

Nello specifico, lo scatto la ritrae appena sveglia e con i capelli spettinati. Ricordiamo che il decreto Covid-19 prevede la chiusura dei parrucchieri, quindi la Di Patrizi si deve arrangiare da sola. Ma tornando alla sua posa, la ragazza infila la sua mano nella scollatura stuzzicando la fantasia dei seguaci. Ovviamente l’immagine ha fatto il pienone di likes e complimenti. (Continua dopo il post)

View this post on Instagram Sgualcita A post shared by Elodie (@elodie) on Apr 2, 2020 at 4:56am PDT

Elodie, la partecipazione a Sanremo 2020 e il successo di Andromeda

La bella Elodie è reduce della sua seconda partecipazione al Festival di Sanremo. Infatti lo scorso febbraio la Di Patrizi si è esibita sul prestigioso palco dell’Ariston con Andromeda, il brano scritto dal caro amico Mhamood.

Anche se non è riuscita a raggiungere il podio finale, la cantante italo-francese in queste settimane si sta togliendo alcune soddisfazioni. Infatti da circa un mese la sua canzone è la più ascoltata delle radio italiane.