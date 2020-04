Amici 19: Fedez scrive a Gaia Gozzi, il messaggio prima della finale

Gaia Gozzi aveva partecipato a X Factor nella squadra di Fedez. Il cantante ha voluto mandarle un messaggio di incoraggiamento prima della finale di Amici 19

Amici 19: vince Gaia Gozzi

Venerdì 3 aprile è andata in onda la finale di Amici 19. Questa edizione è stata molto particolare tra critiche, polemiche e le restrizioni legate alla diffusione del Coronavirus. I cantanti e i ballerini hanno potuto esibirsi davanti al pubblico solamente nella prima puntata, per le altre cinque lo studio era completamente vuoto e l’atmosfera davvero molto strana.

Alla finale sono arrivati due ballerini: Nicolai e Javier; e due cantanti: Giulia e Gaia. Il primo ad essere eliminato tramite televoto e Var è stato Nicolai.

Giulia ha avuto la peggio a seguito del voto del pubblico a casa e dei professori dopo che la giuria aveva deciso di mandare in finalissima Gaia e di far fare il ballottaggio tra Giulia e Javier. La diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi è stata vinta da Gaia Gozzi, che così ha avuto la sua rivincita dopo X Factor e un paio di anni di porte chiuse in faccia.

Fedez scrive a Gaia: il messaggio prima della finale

Gaia tre anni fa aveva partecipato a X Factor nella squadra di Fedez riuscendo ad arrivare in finale. Si è classificata seconda ma poi le cose non sono andate bene. La sua musica non è entrata nel panorama musicale e lei ha deciso di non arrendersi e provare ad entrare ad Amici. La prima volta non è andata bene, mentre la seconda decisamente sì visto che ha alzato la coppa da vincitrice.

Prima della finale, Fedez ha voluto mandarle un messaggio tramite Instagram in ricordo dell’esperienza affrontata insieme a X Factor. In una sua Instagram Story ha postato un video di alcuni momenti vissuti nel talent. Ha detto di non seguire Amici ma di aver letto della finale. Poi si è rivolto direttamente a Gaia: “Abbiamo condiviso un bellissimo viaggio insieme e non posso che augurarti ciò che meriti. Spacca tutto Gaia“. E così è stato. (Continua dopo la foto)

Una vittoria particolare

Quando la carta si è girata con il volto di Gaia, lei è scoppiata a piangere e Maria De Filippi le ha portato la coppa su un carellino. Non potevano esserci abbracci e dovevano mantenere la distanza di un metro. È stato molto triste lasciare Gaia da sola al centro del palco, ma sicuramente gli abbracci, l’affetto e il calore del pubblico arriveranno presto per lei. Voi che cosa ne pensate?