“Sei meglio di Belen”: Anna Tatangelo esce di seno durante la quarantena, l’abito scollato mostra le sue curve [FOTO]

Anna Tatangelo e la separazione da Gigi D’Alessio

Dopo la separazione da Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo sta trascorrendo la quarantena nel suo appartamento di Roma insieme al figlio Andrea. E proprio quest’ultimo qualche giorno fa ha spento dieci candeline ricevendo una commovente dedica su Instagram da parte della madre. Ricordiamo che la cantante di Sora e l’artista napoletano si sono detti addio per la seconda volta dopo averci riprovato un paio di anni fa.

Di comune accordo e con lo stesso post sui social, l’ex coppia ha annunciato la separazione ai fan dicendo di averci riprovato ma purtroppo non ci sono riusciti. Nel frattempo la cantante di Sora appare molto nostalgica su IG e sta soffrendo molto per quello che sta accadendo in Italia per via dell’emergenza sanitaria per il Covid-19.

La cantante di Sora con una mise piccante su Instagram

Di recente in una fanpage Instagram dedicata ad Anna Tatangelo è spuntato una foto mozzafiato. Nel canale in questione è possibile vedere la cantante di Sora vestita con un abito nero dalla scollatura vertiginosa. L’ex fiamma di Gigi D’Alessio è appoggiata e i follower non hanno non potuto notare un dettaglio piccante.

L’artista frusinate è sprovvista di reggiseno, quindi è visibile una parte del suo décolleté prosperoso. Ovviamente la sua iniziativa social è stata premiata con tantissimi likes e complimenti per la sua bellezza e forma fisica. (Continua dopo il post)

Anna Tatangelo dopo IG diventa star su Tik Tok

Oltre a Instagram, Anna Tatangelo di recente si è aperta un profilo anche su Tik Tok, il social network cinese che inizialmente era dedicato ai ragazzini. La cantante di Sora realizza dei video divertenti e spesso chiede l’aiuto della sorella.

Filmati che la stessa poi condivide su IG ottenendo un grandissimo successo. A quanto pare la donna ha reagito bene alla separazione da Gigi D’Alessio mentre lui, stando persone vicine al napoletano, sarebbe ancora innamorato della sua ex. Verità o solo un rumor circolato in rete senza fondamenta?