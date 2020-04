Amici 19: le prime parole di Giulia Molino dopo la finale, la cantante pubblica i risultati del televoto

Giulia Molino è tornata su Instagram e ha scritto un lungo messaggio dopo la finale di Amici 19 che l’ha vista sul podio come terza classificata

Amici 19: Giulia Molino è la terza classificata

Venerdì 3 aprile è andata in onda la finale di Amici 19. I concorrenti rimasti in gara erano due cantanti e due ballerini: Giulia Molino, Gaia Gozzi, Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii. A seguito del primo girone in cui votava il pubblico a casa e la Var, Nicolai è stato eliminato.

Nel secondo girone (televoto e giuria) Gaia è andata in finalissima e Giulia si è scontrata con Javier in ballottaggio. La cantante ha perso a seguito del voto dei professori, ma si è classificata terza e a fine serata ha ricevuto il premio Marlù di 7.000 euro.

Le prime parole di Giulia

Giulia si è affrettata a tornare sui social e l’ha fatto pubblicando dal suo profilo Instagram i risultati del televoto. (Continua dopo la foto)

In tutti e tre i televoti aperti durante la serata Giulia ha ricevuto la maggioranza delle preferenze. Poi le votazioni di Var, giuria e professori l’hanno penalizzata. La cantante ha voluto puntualizzare questo aspetto nel lungo messaggio che ha scritto dopo l’esperienza ad Amici 19. Ma andiamo per ordine.

Nella scuola Giulia si è sempre messa in discussione cercando la versione migliore di se. È sicura di aver dato tutta se stessa. Anche se non c’era il pubblico, Giulia ha detto di averne sentito lo stesso il calore, indicando chi l’ha seguita e sostenuta come la sua vittoria più grande e quella più vera. “Finchè vi avrò al mio fianco non avrò nulla da temere” ha scritto appena prima di indicare la sua fan base come “Team Scugnizzi” e definendoli magia e forza. Voi che cosa ne pensate di Giulia? Fate anche voi parte del suo team? (Continua dopo il post)

Le critiche

Ovviamente sui social è nata una polemica a seguito dei risultati del televoto che sono stati praticamente sminuiti dalla produzione. Se il pubblico da casa voleva premiare Giulia, perché poi non ne è stato tenuto conto durante la finale? Il voto del pubblico è sempre stato sommato a Var, giuria e professori, che hanno stravolto le classifiche. Soltanto alla finalissima è stato lasciato pieno potere al televoto. È giusto, dal momento che poi chi va a comprare i dischi e seguono i ragazzi dopo il programma sono le persone a casa e non i presenti in studio?