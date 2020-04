“Che panza, ma cosa ha bevuto?”: Gigi D’Alessio ha già dimenticato Anna Tatangelo? La foto con la collega

La separazione di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio

E’ ormai cosa risaputa che Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo hanno deciso di dividere le loro strade. I due artisti che hanno condiviso la loro vita per circa 15 anni mettendo al mondo un figlio, Andrea si sono resi conto che non si amavano più. Per questo motivo circa un mese e mezzo fa, prima che l’Italia venisse travolta dall’emergenza Covid-19, hanno annunciato sui social network la fine della loro relazione.

Con un messaggio postato tra le Stories su IG entrambi hanno informato i follower di aver tentato in tutti i modi di riprovarci ma purtroppo non ci sono riusciti. Al momento il cantautore napoletano si trova nella sua villa nella Capitale insieme ai tre figli avuti dal suo precedente matrimonio. Mentre l’artista di Sora è nell’appartamento romano con il piccolo Andrea che da poco ha compiuto 10 anni.

Il cantante napoletano insieme ad Elettra Lamborghini

E se Anna Tatangelo posta delle foto su Instagram dove appare nostalgica e preoccupata per quello che sta accadendo in Italia, Gigi D’Alessio è apparso sorridente insieme ad una sue ex collega. Nello specifico nel profilo Instagram di Elettra Lamborghini, seguita da oltre cinque milioni di follower, l’ereditiera è abbracciata al cantautore napoletano. A quanto pare i due si trovano negli studi della Rai visto il loro della tv di Stato alle loro spalle.

Entrambi gli artisti sono in tenuta sportiva ma il popolo del web si è concentrato sull’aspetto fisico del professionista partenopeo. Nel dettaglio quest’ultimo appare leggermente ingrassato, specialmente all’altezza della pancia. Degli utenti, infatti, hanno ironizzato domandando al diretto interessato se si fosse bevuto una botte di birra. (Continua dopo il post)

Rinviato il tour di Gigi D’Alessio

L’emergenza sanitaria per il Coronavirus ha piegato anche Gigi D’Alessio. Infatti, dopo una prima rimodulazione, il prossimo sabato, ovvero l’11 aprile 2020 doveva prendere il via la sua tournée da Castel di Sangro il “Noi due Tour”. Ma il management del cantautore napoletano ha optato per il rinvio in blocco di tutte le date al prossimo autunno.

Quindi, salvo cambiamenti per via del Covid-19, il tutto ripartirà il 3 ottobre dal centro sui monti abruzzesi. Quindi si proseguirà fino al mese successivo. I tickets già comprati resteranno validi per le nuove date dei concerti di D’Alessio.